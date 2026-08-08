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मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी चालकांमध्ये मराठीचा जागर! मराठी भाषा शिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ

मुंबईमध्ये विविध राजकीय पक्षांतर्फे रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकवली जात आहे. याचबरोबर रिक्षाचालकही स्वतःहून मराठी शिकायचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.

rickshaw taxi driver Marathi Compulsory
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठीचे दिले जातात धडे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 10:41 PM IST

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मुंबई - मुंबईसह राज्यामध्ये 15 ऑगस्टपर्यंत सर्व रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठीचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. अशावेळी मुंबईमध्ये विविध राजकीय पक्षांतर्फे रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकवली जात आहे. याचबरोबर रिक्षाचालकही स्वतःहून मराठी शिकायचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अजूनही मुंबईत असे काही रिक्षा चालक आहेत, ज्यांना मराठीचा 'म'ही बोलता येत नाही. मात्र, आम्ही देखील लवकरच मराठी शिकणार असल्याचे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मराठी न येणारे रिक्षा चालक म्हणाले.

मराठी शिकण्याचा प्रयत्न - वांद्रे येथे रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे मोहम्मद इस्लाम 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले की, माझ्यासाठी मराठी शिकणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. मला मराठी भाषा संपूर्ण समजते. मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा असल्यामुळं ती मला यायलाच हवी, याचा मी प्रयत्न करतो. मी मराठीतली काही वाक्य नक्कीच बोलू शकतो. मात्र, संपूर्ण मराठी मला बोलता येत नाही. भविष्यात नक्कीच मी मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

रिक्षा चालकांनी केलं आवाहन - "समजा माझ्याशी कोणी मराठीत बोललं तर मी समोरच्या व्यक्तीला "या माझ्या रिक्षामध्ये बसा" इतकं मराठी नक्की बोलू शकतो. मराठी भाषेचा सन्मान करणं आपल्या सर्वांची जबाबदारी असून, नक्कीच सर्वांना आवाहन करेल की, प्रत्येकानं मराठी शिकायला हवी. तिला सन्मान द्यायला हवा," असं आवाहन करत त्यांनी मराठी भाषा शिकण्याची तयारी दाखवली.

rickshaw taxi driver Marathi Compulsory
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठीचे दिले जातात धडे (ETV Bharat Reporter)

आम्ही मराठी चांगलं बोलू - पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सरकारनं जे केलं आहे ते अतिशय योग्य केलं आहे. मात्र, अजूनही आमच्यातल्या काही जणांना भीती आहे की, आमच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्याचं कारण म्हणजे, आम्हाला अजून तसंच चांगलं मराठी बोलता येत नाही. सरकारनं आमच्याकडं देखील मानवतेच्या भावनेनं पाहावं.

मराठी बोलण्याचा, जाणून घेण्याचा प्रयत्न - दुसरीकडं तिथलेच रिक्षा चालक अमन खान म्हणाले, "सर्वच रिक्षाचालकांना मराठी बोलता येते असं नाही. मात्र, सर्वच रिक्षाचालकांना मराठी समजते. आमच्यापैकी प्रत्येक जण मराठी बोलण्याचा, जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. भविष्यात जर वरच्याची कृपा झाली तर नक्कीच आम्ही देखील अस्खलित मराठी बोलू."

भाजपाकडून मराठी शिकण्याचा क्लास - "एक लाखाहून अधिक रिक्षाचालकांनी मुंबईमध्ये भाजपा आणि परिवहन विभागातर्फे मराठी शिकण्याचा प्रयत्न केला. मराठी शिकण्याची गरज आहे किंवा मराठी शिकलं पाहिजे, असं आता बहुतांश रिक्षाचालकांना वाटत आहे. त्यामुळं स्वतःहून पुढाकार घेत या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. उत्तर मुंबईतील सांताक्रुज, अंधेरी, मालाड भागामध्ये आम्ही रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न केला. आता मुंबईतील बहुसंख्य रिक्षा चालकांना मराठी जरी बोलता आली नाही तरी नक्कीच ती समजत आहे, हे पाहायला मिळतंय," अशी माहिती मुंबई भाजपा रिक्षा टॅक्सी असोसिएशनचे अध्यक्ष के के तिवारी यांनी दिली.

शिवसेनेकडून मराठी शिकण्याचा क्लास - "शिवसेनेच्या माध्यमातून उत्तर मुंबईमध्ये जिथं बहुसंख्या अ मराठी रिक्षा चालक आहेत, अशा 50 हजारहून अधिक रिक्षा चालकांना आम्ही मराठीची शिकवण दिली आहे. शिवसेना आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही शिकवणी दिली आहे. मागाठाणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या नेतृत्वात आम्ही हे कार्य करत आहोत. रिक्षा चालक मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून पुढे येऊन मराठी शिकत आहेत. भविष्यात मुंबईतील सर्वच रिक्षा चालक मराठी बोलतील याचा मला विश्वास आहे," अशी माहिती उत्तर भारतीय सेना (शिवसेना) अध्यक्ष शिवदयात मिश्रा यांनी दिली.

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TAGGED:

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