विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपा-शिवसेनेत आरोप-प्रत्यारोप सुरू; नवनाथ बन यांच्या आरोपाला शिवसेनेनं दिलं प्रत्युत्तर
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना आणि भाजपामध्ये पराभवाचं खापर फोडण्याचं काम सुरू आहे. वाचा, संपूर्ण बातमी.
Published : October 29, 2026 at 1:47 PM IST
मुंबई - विधान परिषदेच्या पदवीधर-शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला राज्यात 5 पैकी केवळ 2 जागा जिंकता आल्या आहेत. पुणे शिक्षक मतदार संघात भाजपाचा विजय झाला. तर अमरावती शिक्षक मतदार संघात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेनं विजय मिळवला. मात्र, औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा विजय झाला. तर नागपूर पदवीधर मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला. यामुळे 5 पैकी 3 जागा या महायुतीनं जिंकल्या आहेत. या निवडणुकीच्या निकालांनंतर महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये पर्यायी या पक्षांमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी या पराभवासाठी थेट शिंदे यांच्या शिवसेनेला जबाबदार धरलं आहे.
भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी महायुतीच्या पराभवाचं खापर शिवसेनंवर फोडलं आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये मित्रपक्षअसलेल्या शिवसेनेनं अपेक्षित सहकार्य केले नाही. पुण्यात ऐनवेळी सचिन सानप यांना पाठिंबा देऊन शिवसेनेनं महायुतीच्या एकजुटीलाच धक्का दिला. त्यांना मिळालेली मतं पदवीधर निवडणुकीत भाजपाला मिळाली नाहीत. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अब्दुल सत्तार यांनी तर थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच्या विरोधात प्रचार केला. त्याचाही फटका बसल्याचंही बन यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेनेनं महायुतीचा धर्म पाळून भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहकार्य केले असते तर पाचही जागांवर महायुतीचा विजय झाला असता. मात्र, पुण्यातील एका जागेच्या हव्यासापोटी शिवसेनेनं मित्रपक्षांना अडचणीत आणले. तीन जागांवरील विजयाची संधी गमावली. एका जागेसाठी मित्रपक्षांचे नुकसान करण्याची भूमिका महायुतीच्या हिताची नाही-भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते-नवनाथ बन
नवनाथ बन यांनी केलेल्या आरोपावर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षानं या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवेळी मित्र पक्षासोबत समन्वय ठेवणं गरजेचं होतं. मात्र, त्या प्रकारचा समन्वय ठेवण्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला अपयश आलं आहे. ही झालेली एक मोठी चूक आहे. ही चूक भविष्यामध्ये नक्कीच महायुती म्हणून दुरुस्त करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ मी नागपूर येथे पक्षाचा प्रभारी आहे. आम्हीदेखील निवडणूक काळापूर्वी मतदारांना एकत्रित करण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवेळी माझ्याशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद महायुती म्हणून भाजपातर्फे करण्यात आला नाही. समन्वयांमध्ये प्रचंड त्रुट जाणवली. पुण्यामध्ये झालेली लढत ही मैत्रीपूर्व लढत होती. याव्यतिरिक्त कुठेही बंडखोरी झालेली नाही. भविष्यात समन्वय न राखण्याची चूक होणार नाही, याकडे महायुतीतील सर्व पक्षांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. नागपूरमध्येदेखील भाजपाअंतर्गत वाद उफाळून आल्याचे आपण पाहिले होते. अशा घटना घडणार नाहीत, याची खबरदारी महायुती म्हणून भविष्यात घेणे महत्त्वाचं आहे.