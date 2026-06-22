नांदेड विधानपरिषदेत भाजपाचा दणदणीत विजय; अमरनाथ राजूरकर सलग तिसऱ्यांदा विजयी
माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोकराव चव्हाण यांची नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय पकड आणि प्रभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
Published : June 22, 2026 at 1:10 PM IST
नांदेड - नांदेड विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी पक्षाने दणदणीत विजयाची नोंद करत राजकीय वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. भाजपाचे उमेदवार अमरनाथ राजूरकर यांनी 451 पैकी तब्बल 339 मते मिळवत महाविकास आघाडी पुरस्कृत उमेदवार कृष्णा पाटील आष्टीकर यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे. आष्टीकर यांना केवळ 84 मते मिळाली, तर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले यांना अवघ्या 5 मतांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत 23 मते बाद ठरली.
या विजयासह अमरनाथ राजूरकर यांनी सलग तिसऱ्यांदा विधानपरिषदेवर निवडून जाण्याचा मान मिळवत नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. निकाल जाहीर होताच भाजपा कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण आणि जल्लोष करत विजयाचा उत्सव साजरा केला.
या निकालाने नांदेडच्या राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेषतः माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोकराव चव्हाण यांची जिल्ह्यातील राजकीय पकड आणि प्रभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. पक्षीय समीकरणे वेगवेगळी असली तरी नांदेडच्या राजकारणात अशोकराव चव्हाण यांचा करिश्मा कायम असल्याचं या निकालातून स्पष्ट झाल्याचं बोललं जात आहे.
दुसरीकडे अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांनीही दणदणीत विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा विधान परिषदेवर निवडून जाण्याचा मान पटकावला. 18 जून रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सोमवारी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पार पडली. निकालानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. भाजपाला या निवडणुकीत सर्वाधिक यश मिळाल्याचं निकालांवरुन दिसून येत आहे.
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