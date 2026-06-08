'विधान परिषद निवडणूक आम्ही महायुती म्हणून लढू, कुठेही बंडखोर राहणार नाही'- मंत्री गिरीश महाजन
विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतली आहे. तर गोकुळ गीते माघार घेणार असल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला.
Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST
नाशिक - विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. नाशिक आणि जळगावमध्ये महायुतीत बंडखोरी झाल्यानंतर आज नाशिकमध्ये भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांच्यात बैठक झाली. नाशिकमधून बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे आणि गोकुळ गीते माघार घेणार आहेत. येथून महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे हे निवडून येतील. तसेच राज्यातील 17 जागा महायुती जिंकतील, असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला.
नाशिक, जळगाव येथून बंडखोर उमेदवार माघार घेतील. ते महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील. आज बंडखोरीचा प्रश्न शंभर टक्के सुटेल. आता आम्ही महायुतीमध्येच लढणार आहोत. कोणी बंडखोर उभा राहणार नाही. 17 च्या 17 जागा महायुती जिंकेल. यातील एकही जागा विरोधकांना मिळणार नाही. भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांच्यासोबत बैठक झाली आहे. नारपार मुद्दा, मालेगाव येथे काही ठिकाणी बोटीतून मुलांना प्रवास करावा लागत आहे. लँड माफियाचा मुद्दा आहे, असं ते म्हणाले. आम्ही सर्व प्रश्न सोडवू, असा त्यांना विश्वास दिला. त्यामुळे प्रसाद हिरे यांनी फॉर्म मागे घेण्याचं ठरवलं आहे. हिरे यांनी दराडे यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सर्वांनी आपापले अर्ज मागे घेतले आहेत. नाशिकच्या प्रश्न सुटला की जळगावचा प्रश्न सहज सुटेल. बंडखोर गोकुळ गीते यांच्याशी बोलणं झालं आहे. तेदेखील आपला अर्ज मागे घेऊन महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील, असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
महायुतीचा विजय सुखकर होईल- आम्हाला पाठिंबा मिळेल, याची पूर्ण खात्री आहे. प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतलीय. आम्ही सर्व मंत्री समाधानी आहोत. गोकुळ गीते यांचा गैरसमज दूर करून विजय सुखकर होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. हिरे हे सरकारवर किंवा कुठल्या मंत्र्यावर नाराज नाहीत. त्यांनी मांडले ते लवकरच ठीक होईल. सगळ्या 17 जागा आमच्या प्रतिष्ठेच्या असल्यानं त्यासाठी आम्ही फिरत आहोत. एकदेखील जागा विरोधी पक्षाला भेटणार नाही. बंडखोरी करणारेदेखील ताकदवर उमेदवार आहेत. आम्हाला त्यांना दूर जाऊ द्यायचे नाही. सगळे घरचे लोक आहे आहेत, असं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.
मी निवडणूकीतून माघार घेतो- आम्ही सर्व भावना कळवल्या आहेत. मालेगावमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न वाढत चालला आहे. मला काही नको. माझ्या शहरासाठीचे मुद्दे मी मांडले. त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून हाय लेवल मीटिंग लावावी. मालेगावमध्ये मीटिंग लावतो, असे आश्वासन देण्यात आलं आहे. गिरीश महाजन आणि सामंत साहेबांनी समजूत काढण्यासाठी प्रयत्न केला. मी या निवडणुकीतून माघार घेतो. पक्षाकडं उमेदवारी मागितली. नाशिक जिल्ह्याचा विषय मी सक्षमपणे मांडू शकत असल्यानं उमेदवारी मागितली होती. मात्र यामधून मी माघारी घेत आहे. मी महायुतीसोबत आहे, असं भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनी म्हटलं.
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