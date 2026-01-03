ETV Bharat / state

अजित पवार यांनी "खुद के गिरेबान मे झाँकना चाहिए", भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

पिंपरी चिंचवड येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षावर टीका केली होती. यावर आता भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.

Ravindra Chavan on Ajit Pawar
रविंद्र चव्हाण आणि अजित पवार (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 3, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात जाहीर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आजपासून खऱ्या अर्थानं सुरूवात झाली. पुण्यात महायुतीचे तिन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत असून शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारतीय जनता पार्टी पक्षावर टीका केली. महापालिकेत सत्तेत आलेल्या भाजपानं भ्रष्टाचाराचा कळस गाठल्याची टीका पवारांनी केली. यावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, "अजित पवारांचे हे वक्तव्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेलं आहे. अजित पवार यांनी 'खुद के गिरेबान मे झाँकना चाहिए', त्यांनी ठरवलं पाहिजं की आपण कोणाबद्दल आरोप करत आहोत. आम्ही आरोप करायला गेलो तर अजित पवार यांना अडचणी निर्माण होतील."



निवडणूक बिनविरोध झाली तिथली कारणं शोधा : राज्यात जाहीर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणावर अनेक ठिकाणी नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली, याबाबत चव्हाण म्हणाले की, "ज्या भागामध्ये निवडणूक बिनविरोध झाली तिथली कारणं शोधा, कल्याण डोंबिवलीमध्ये महायुती झालेली आहे. तिथं वर्षानुवर्ष विरोधक कोणी शिल्लक राहिले नाहीत. संजय राऊत यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. त्यावर फार बोलावं असं मला वाटत नाही."

रविंद्र चव्हाण यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

मोदींचं सरकार गतीमान पद्धतीनं काम करतं : यावेळी रवींद्र चव्हाण म्हणाले, "पक्षानं जाहीर केलेल्या उमेदवारांनी 5 वर्षात काय काम करावं या संदर्भातील दृष्टीकोनातून आज एकत्र आलो होतो. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात केंद्रात असलेलं एनडीए सरकार आणि राज्यातलं महायुती सरकार हे गतिमान सरकार कसं असावं याचं उदाहरण सेट करत आहोत. कोरोनामुळं निवडणूका लांबणीवर गेल्या. आता ही निवडणूक होत आहे. मागील वर्षानुवर्ष पुण्यात ज्या गतीमान पधतीनं नरेंद्र मोदींचं सरकार आणि फडणवीस सरकार काम करत आहे. पुणे महापालिकेत मेट्रोचा ठराव झाला, त्यानंतर केंद्र आणि राज्यात सत्ता असताना सुद्धा महाविकास आघाडीला मेट्रो सुरू करता आली नाही, त्यांनी चालू केलंच नाही कारण त्यांना करायचं नव्हतं. त्यांनी सगळं काही केलं नाही. मोदी सरकार आल्यावर मेट्रो सुरू झाली आज 33 किलोमीटरचं मेट्रोचं जाळं तयार झालं आहे. येणाऱ्या काळात संपूर्ण पुणे शहरात मेट्रोचं जाळं पसरवणार आहे. अनेक प्रकल्प फार गरजेचे आहेत आणि यासाठी आम्ही येत्या काळात पुण्यात विकास करणार आहे."

हेही वाचा -

  1. निवडणूक प्रचाराच्या साहित्यांवर मकरसंक्रांती आणि 'लाडक्या बहिणीं'ची छाप; साडी, मंगळसूत्र, टिकल्या, झुमक्यांना विशेष मागणी
  2. आत्मदहनाचा इशारा देणाऱ्या धनश्री तोडकर यांच्यासह 205 जणांची माघार, कोल्हापुरात आता 81 जागांसाठी 546 उमेदवार रिंगणात
  3. अखेर ठरलं : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत 1165 उमेदवार रिंगणात, 969 उमेदवारांनी घेतली माघार

TAGGED:

अजित पवार
रविंद्र चव्हाण
RAVINDRA CHAVAN
AJIT PAWAR
RAVINDRA CHAVAN ON AJIT PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.