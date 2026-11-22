राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन
राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते (Ramrao Wadkute) यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले आहे.
Published : November 22, 2026 at 7:48 AM IST
हिंगोली Ramrao Wadkute Passes Away - राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते (Ramrao Wadkute) यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले आहे. छातीत त्रास होत असल्याने त्यांना दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयामध्ये (AIIMS Hospital) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यानच त्यांची प्राणज्योत मावळली आहे.
भाजपाकडून रामराव वडकुते यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं होतं. रामराव वडकुते यांचं निधन झालं असून, हिंगोलीसह राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे.
राजकीय कारकीर्द : राज्यसभा खासदार रामराव वडकुते यांनी सुरुवातीला शेळी- मेंढी महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहिलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेतेही ते होते. त्यांनी पक्षाच्या कोट्यातून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर 2021 मध्ये त्यांची हिंगोली भाजपा जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी भाजपाने त्यांना राज्यसभेवर पाठवले होते.