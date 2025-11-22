भाजपा 'पार्टी विथ डिफरन्स' की 'फॅमिली फर्स्ट'?; नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील 31 उमेदवार बड्या नेत्यांचे नातेवाईक
राजकारणात घराणेशाही हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे.
Published : November 22, 2025 at 4:10 PM IST
मुंबई : 'घराणेशाही मुक्त भारत'च्या घोषणा देणारी भाजपा 'पार्टी विथ डिफरन्स' की 'फॅमिली फर्स्ट' आहे, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी भाजपाने दिलेल्या उमेदवारांपैकी तब्बल 31 जण हे थेट सत्ताधारी मंत्री, आमदार, खासदार, माजी आमदार किंवा पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे निकटचे नातेवाईक आहेत. कुणाची पत्नी, कुणाचा भाऊ, कुणाची सून, कुणाची आई, तर कुणाची मुलगी, अशी लांबलचक यादी समोर आल्याने भाजपाचा 'पार्टी विथ डिफरन्स' हा दावा पोकळ ठरत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
निवडणूक की कौटुंबिक सोहळा? : राजकारणात घराणेशाही हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून प्रचार करतात, सोशल मीडियावर नेत्यांची बाजू मांडतात, अंगावर खटले घेतात; पण जेव्हा तिकीट वाटपाची वेळ येते, तेव्हा नेत्यांचे कुटुंबीय पुढे सरसावतात आणि कार्यकर्ते सतरंजी उचलण्यापुरते मर्यादित राहतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका मानल्या जातात; पण यंदा भाजपानं ही निवडणूक 'कौटुंबिक सोहळा' बनवल्याचा आरोप होत आहे.
घराणेशाहीतील उमेदवारांची तपशीलवार यादी :
नगरपरिषद/नगरपंचायत – उमेदवाराचं नाव – नेत्यांशी नातं
1) जामनेर – साधना महाजन – मंत्री गिरीश महाजन यांची पत्नी
2) भुसावळ – रजनी सावकारे – मंत्री संजय सावकारे यांची पत्नी
3) खामगाव – अपर्णा फुंडकर – मंत्री आकाश फुंडकर यांची वहिनी
4) दोंडाईचा – नयनकुंवर रावल – मंत्री जयकुमार रावल यांची आई
5) यवतमाळ – प्रियदर्शिनी उईके – मंत्री अशोक उईके यांची मुलगी
6) चिखलदरा – आल्हाद कलोती (बिनविरोध नगरसेवक) – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ
7) चाळीसगाव – प्रतिभा चव्हाण – आमदार मंगेश चव्हाण यांची पत्नी
8) धामणगाव रेल्वे – अर्चना रोठे – आमदार प्रताप अडसड यांची भगिनी
9) दर्यापूर – नलिनी भाकरसाळे – आमदार प्रकाश भाकरसाळे यांची पत्नी
10) बाळापूर – भूपेंद्र पिंपळे – आमदार हरिश पिंपळे यांचे बंधू
11) अंबड – उज्ज्वल कुचे – आमदार नारायण कुचे यांचे पुतणे
12) अंबाजोगाई – नंदकिशोर मुंदडा – आमदार नमिता मुंदडा यांचे सासरे
13) अक्कलकोट – मिलन कल्याणशेट्टी – आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे भाऊ
14) देवळाली प्रवरा – सत्यजित कदम – माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांचे पुत्र
15) देवळी – शोभा तडस – माजी खासदार रामदास तडस यांची पत्नी
16) बुलढाणा – अर्पिता शिंदे – भाजप जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार विजयराज शिंदे यांची पत्नी
17) जालना – विश्वजीत खरात – माजी आमदार विलास खरात यांचे पुत्र
18) गेवराई – गीता पवार – माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांची वहिनी
19) सासवड – आनंदी जगताप – माजी आमदार संजय जगताप यांची आई
20) अनगर – प्राजक्ता पाटील – माजी आमदार राजन पाटील यांची सून
21) ईश्वरपूर – चिमण डांगे – माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांचे पुत्र
22) फलटण – समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर – माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे भाऊ
23) पैठण – मोहिनी लोळगे – माजी नगराध्यक्ष योगेश लोळगे यांची पत्नी
24) जेजुरी – रमेश सोनवणे – माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांचे दीर
25) करमाळा – सुनीता देवी – माजी नगराध्यक्ष कन्हैयालाल देवी यांची पत्नी
26) पंढरपूर – श्यामल शिरसाट – माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण शिरसाट यांची पत्नी
27) मुरगुड – सुहासिनीदेवी पाटील – माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांची पत्नी
28) हातकणंगले – राजू इंगवले – माजी जि.प. सदस्य अरुण इंगवले यांचे भाऊ
29) कुरुंदवाड – मनीषा डांगे – माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांची सून
30) श्रीगोंदा – गौरी भोस – माजी जि.प. अध्यक्ष बाबासाहेब भोस यांची सून
विरोधकांचा हल्लाबोल :
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या मुद्द्यावरून भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्था या सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावं म्हणून आहेत; पण आज मंत्र्यांची पत्नी, आई, सून बिनविरोध निवडून येतायत. साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर होतोय, निवडणूक आयोग गप्प आहे. मग कोट्यवधी रुपये खर्चून निवडणुकीचा फार्स का?," असा सवाल रोहित पवार यांनी केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वर्पे म्हणाले की, "राष्ट्र प्रथमचा नारा देणाऱ्या भाजपाने यंदा 'कुटुंब प्रथम'चा नारा दिलाय. मुख्यमंत्री फडणवीस उठता-बसता संघशिस्तीचे धडे देतात; पण स्वतःच्या मामेभावाला बिनविरोध निवडून आणतात. ही निवडणूक आहे की राजकीय भरती?," असं रविकांत वर्पे यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट आरोप केला की, "सत्तेच्या बळावर दबाव, पैसे, पोलीस यंत्रणा वापरून बिनविरोध निवडणुका घडवल्या जात आहेत. दादागिरी-गुंडगिरीने नातेवाईक निवडून आणले जातायत. असे चालू राहिले तर लोकशाही हळूहळू संपेल आणि सर्वाधिक त्रास सामान्य माणसाला होईल."
जनतेचा भाजपावर विश्वास : भाजपाचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना म्हटलं की, "भाजपाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येताहेत कारण जनतेचा विश्वास आहे. विरोधकांचा जनाधार संपलाय, म्हणून ते ओरडताहेत. तुम्हाला एवढीच खुमखुमी होती तर त्या जागी अर्ज का टाकला नाहीत? जनता भाजपावर विश्वास ठेवते, कारण विकास आम्हीच करू शकतो."
3 डिसेंबरला निकाल : राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार, पहिल्या टप्प्यात 2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रभरात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार असून 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी केली जाईल. मतमोजणीदिवशी या निवडणुकांचे निकाल जाहीर केले जातील. राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या यात समावेश आहे. यामधून 6 हजार 849 सदस्य आणि 288 अध्यक्षांची निवड होणार आहे.
