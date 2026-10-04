भाजपाच्या उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर महायुतीत नवा ट्विस्ट; कौस्तुभ गावडेंची उमेदवारी आणि मंगेश चिवटेंच्या निर्णयाने राजकीय वातावरण तापलं
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी भाजपाने अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
Published : October 4, 2026 at 9:34 PM IST
कोल्हापूर : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीनं (भाजपा) आपल्या अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने नवी दिल्लीतून प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. स्मिता योगेश जाधव आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ मुरलीधर गावडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे.
पाच जिल्ह्यांतील मतदार आपला कौल देणार : भाजपाकडून याबाबत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. या निवडणुकीत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील मतदार आपला कौल देणार आहेत. भाजपानं दोन्ही जागांवर कोल्हापूरशी थेट कौटुंबिक, सामाजिक संबंध असणाऱ्या उमेदवारांना संधी दिल्यानं कोल्हापूर आता या निवडणुकीचा मुख्य राजकीय आखाडा बनणार आहे. तर दुसरीकडं शिवसेनेकडून मंगेश चिवटे हे देखील मोठ्या शक्ती प्रदर्शनाने अर्ज भरणार आहेत. कोल्हापुरात बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी देखील यावर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री मिळवून निर्णय घेतील, असं स्पष्ट केलं आहे.
कौस्तुभ गावडे यांच्याकडं शिक्षण क्षेत्रातील समृद्ध अनुभव : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातून भाजपानं रिंगणात उतरवलेले कौस्तुभ मुरलीधर गावडे हे कोल्हापूर येथील श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सन 2019 पासून शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संस्थाचालक म्हणून ते पूर्ण समर्पणाने कार्यरत आहेत. श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था ही गेल्या 71 वर्षांपासून महाराष्ट्रात ज्ञानदानाचं कार्य करत आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात 410 हून अधिक शाखांच्या माध्यमातून संस्थेचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांमध्ये या संस्थेशी 10 हजारांहून अधिक शिक्षक संलग्न असून, एकट्या पुणे विभागात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील 6 हजार 500 पेक्षा जास्त शिक्षक संस्थेशी जोडलेले आहेत. याशिवाय, 2 हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी या संस्थेत कार्यरत आहेत. कौस्तुभ गावडे हे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जातात. कौस्तुभ यांच्या माध्यमातून भाजपाने शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सातत्यानं काम करणारा आणि भक्कम संस्थात्मक पाठबळ असलेला तरुण चेहरा मैदानात उतरवला आहे.
पदवीधर मतदारसंघात डॉ. स्मिता जाधव यांची उमेदवारी : दुसरीकडं, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात भाजपाने डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू आणि पुढारी पब्लिकेशनच्या संचालिका डॉ. स्मिता जाधव यांना उमेदवारी देऊन उच्चशिक्षित व प्रभावी महिला नेतृत्वाला संधी दिली आहे. डॉ. स्मिता जाधव या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील यांच्या कन्या आणि पुढारी समूहाचे अध्यक्ष योगेश जाधव यांच्या पत्नी आहेत. शिक्षण, माध्यम आणि सामाजिक क्षेत्रातील त्यांच्या व्यापक संपर्कामुळं भाजपाची या मतदारसंघातील पकड मजबूत मानली जात आहे. या मतदारसंघात महाविकास आघाडीविरोधात तीव्र स्पर्धा असणार असणार आहे. मात्र, भाजपानं आपल्या जुन्या व पारंपरिक प्रभावाच्या जोरावर दोन्ही जागांवर विजय मिळवण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे.
मंगेश चिवटेही शिवसेना म्हणूनच अर्ज भरणार : भाजपाने आपल्या दोन्ही उमेदवारांची घोषणा करून आघाडी घेतली असली, तरी महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेने पुणे शिक्षक मतदारसंघावरील आपला दावा सोडलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कोल्हापुरात एका कार्यक्रमानिमित्त आल्यानंतर प्रतिक्रिया देत महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांवर भाष्य केलं.
भाजपानं कोणाला तिकीट दिलं? : मंत्री उदय सामंत म्हणाले, "पुणे शिक्षक मतदारसंघावर आजही आमचा दावा कायम आहे. आमचे उमेदवार मंगेश चिवटे हेच असतील. चिवटे हे शिवसेना पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून अर्ज भरतील, तर भाजपानेही अर्ज भरला आहे. भाजपानं कोणाला तिकीट दिलं हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे; मात्र शेवटी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघे एकत्र बसून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील."
राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता : दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे मंगेश चिवटे यांनीही माघार न घेता पूर्ण ताकदीने आणि भव्य शक्तीप्रदर्शनाने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळं महायुतीतील ही रस्सीखेच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर 'मैत्रीपूर्ण लढती'कडं झुकते की वरिष्ठ पातळीवर समझोता होऊन बंडखोरी शमवली जाते, याविषयी राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
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