देशात आता घराणेशाही चालणार नाही, अमित शाहांचा विरोधकांना टोला
चर्चगेट येथे अमित शाहांच्या (Amit Shah) हस्ते भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयाचं भूमिपूजन पार पडलं. यावेळी अमित शाहांनी बोलताना राजकारणातील घराणेशाहीवरुन पुन्हा एकदा विरोधकांवर प्रहार केलाय.
Published : October 27, 2025 at 6:31 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 6:57 PM IST
मुंबई : चर्चगेट येथे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश नवीन मुख्यालयाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या (Amit Shah) हस्ते आज भूमिपूजन पार पडले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलार, मंत्री पंकजा मुंडे, मंगलप्रभात लोढा आदी नेते उपस्थित होते. यावेळी अमित शाहांनी बोलताना राजकारणातील घराणेशाहीवरुन पुन्हा एकदा विरोधकांवर प्रहार केला आहे.
घराणेशाहीवरुन विरोधकांवर हल्लाबोल : भाजपाचे नवीन कार्यालय होत आहे. त्याची राफेलच्या वेगाने फाईल पुढे सरकली. हा भूखंड भाजपाला मिळाला कसा? या जमिनीच्या आत काय रहस्य आहे? असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी उपस्थित करत, या भूमिपूजनावरुन टीका केली होती. या टीकेलाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जोरदार प्रतिउत्तर दिलं आहे. तर राजकारणातील घराणेशाहीवरुन अमित शहांनी विरोधकांवर हल्लाबोल चढवला आहे.
पक्षाचा विस्तार पाहून आनंद : यावेळी बोलताना शाह म्हणाले की, आज महाराष्ट्र भाजपासाठी शुभ दिवस आहे आणि आज एक नवीन इतिहास लिहिला जात आहे. कार्यकर्त्यांसाठी कार्यालय हे एक मंदिर असतं. कार्यालयामध्येच पक्षाचा सर्व कारभार चालतो. कार्यालयामध्येच कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण होते. कार्यालयमध्ये कार्यकर्ता घडत असतो. जनसंघाच्या स्थापनेपासून आम्ही सिद्धांत, विचार आणि तत्व या मूल्याचा अवलंब लोकासाठी करत आलोय. 55 हजार स्कवेअर फूटमध्ये अतिशय भव्य-दिव्य ही कार्यालयाची प्रस्तावित इमारत पाहून मी प्रदेशाध्यक्ष यांना धन्यवाद देतो. या कार्यालयमध्ये सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. यात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय देखील असणार आहे. 'अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा' असं दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयींनी म्हटलं होतं, ते आज खरं ठरतंय. पक्षानं सुरुवातीला एक बीज रोवलं होतं. त्याचं आज वटवृक्षात रुपांतर झालंय, हे पाहून आनंद होतोय," असं अमित शाह म्हणाले.
येणाऱ्या निवडणुकात विरोधकांचा सुपडा साफ करा : आज या वास्तूच्या भूमिपूजनाची मला संधी मिळाली, हे मी भाग्य समजतो. संघटनेसाठी झटलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. या देशात केवळ घराणेशाहीमध्येच पॉलिटीकल पॉर्टी चालणार नाही तर क्वॉलिटी आणि परफॉर्मन्स असणारा टिकेल आणि तेच राजकारणात असतील, असा टोला शाहांनी विरोधकांना लगावला. कुटुंबात कोणीही राजकारणात नसताना आज पक्षात अनेकजण आहेत. याचं उत्तम आणि मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मोदी हे एक साधारण घरात जन्माला आले होते. पण त्यांनी कठोर परिश्रम घेतले, मेहनत केली. त्यामुळं मोदी हे तीनवेळा देशाचे पंतप्रधान झाले. सध्या राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे, तुम्ही यावर समाधानी असाल पण मी नाही, मला राज्यात ट्रीपल इंजिन सरकार हवं आहे. यासाठी आगामी काळात पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज संस्था, पालिका या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी अशी मेहनत करा की, विरोधकांचा सुपडा साफ झाला पाहिजे, असं आवाहन अमित शाहांनी कार्यकर्त्यांना केलं. देशात भाजपा सरकारने अनेक विकासकामे केली आहेत. अयोध्यात राम मंदिराचे स्वप्न सुद्धा पूर्ण झालं आहे. देशावर ज्यांनी हल्ला केला, त्याला जशास तसं उत्तर देण्याचं काम सरकारनं केलं आहे. या कार्यालयामधून लोकांची कामं होत राहतील आणि हे कार्यालय लाखो कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणा ठरेल, असा विश्वास अमित शाहांनी व्यक्त केला.
... त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारु नये : "अनेक अडचणी त्या कार्यालयामध्ये असताना देखील त्या कार्यालयात भारतीय जनता पक्षाचा कारभार आपण चालवत होतो. मला आजही आठवतं की, आपलं हे जे प्रदेशाचं कार्यालय आहे. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले अमित भाई पंधरा दिवस त्या कार्यालयातच होते. पूर्ण सकाळपासून रात्रीपर्यंत त्या कार्यालयात अमित शाह राहिले. पूर्ण निवडणुकीचं संचालन करायचे आणि मुंबईचा आवडता वडापाव खायचे. प्रदेशाचे मोठे कार्यालय असावे यासाठी जागा सातत्याने आम्ही शोधत होतो. खूप ठिकाणी जागा बघत होतो. त्यामुळं ही जागा सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता पूर्ण करुनच घेतली आहे. सगळ्या प्रकारच्या नियमाचं पालन करुन ही जागा घेतली आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने स्वतःचे पैसे खर्च करून ही जागा विकत घेतली आहे. त्यामुळं ज्यांनी इतरांच्या जागा बळकावल्या त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारु नये," असं खासदार संजय राऊत यांचं नाव न घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी टीका केली.
