भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आजपासून गोव्यात; पक्षसंघटनेची बांधणी आणि आगामी आव्हानांवर होणार चर्चा
आगामी राजकीय आव्हाने, पक्षसंघटनेची बांधणी आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या दौऱ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Published : October 27, 2026 at 4:00 PM IST
सिंधुदुर्ग/गोवा : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन दोन दिवसांच्या गोवा दौऱ्यावर येणार असून, या दौऱ्यात ते पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजाचा आढावा घेण्यासह विविध कार्यक्रमांत सहभागी होणार आहेत. आगामी राजकीय आव्हाने, पक्षसंघटनेची बांधणी आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या दौऱ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या दौऱ्यात नबीन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी दिली.
राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या संघटनात्मक हालचालींना वेग : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 27 आणि 28 ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांच्या गोवा दौऱ्यावर येणार आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या संघटनात्मक हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पक्षाची सद्यस्थिती, संघटनात्मक कामाचा आढावा, बूथस्तरावरील यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि सरकारच्या विविध उपक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांसारख्या विषयांवर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वासह विविध स्तरांवरील पदाधिकारी या वेळी उपस्थित राहणार आहेत.
भाजपा कार्यकर्त्यांना संघटनात्मक कामासाठी नवी दिशा मिळणार : नितीन नबीन यांच्या मार्गदर्शनामुळे राज्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांना संघटनात्मक कामासाठी नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास पक्षाच्या नेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. पक्षाची ताकद अधिक मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि जनसंपर्क अधिक प्रभावी करण्यावर या दौऱ्यात भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. दौऱ्यातील कार्यक्रमांचे नियोजन आणि बैठकींच्या माध्यमातून पक्षाच्या आगामी वाटचालीसंदर्भात चर्चा होणार आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वाचा गोवा दौरा हा राज्यातील पक्षसंघटनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हेही वाचाः
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत, 5000 रुपये कधी आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार?
माळशेज घाटातील 1500 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प अदानीच्या कंपनीला! मुरबाडसह जुन्नरमधील 79 गावांमध्ये सरकारविरोधात संतापाची लाट
एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार, ३९१ कोटींचा निधी मंजूर - प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश