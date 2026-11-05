'लढाई आता संसदेत नाही, रस्त्यावर होईल'; मुख्यमंत्र्यांचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल, नागपुरात महायुतीची भव्य पदयात्रा
नागपुरात महायुतीने 'लोकशाही वाचवा-अराजकता हटवा' या नाऱ्याखाली भव्य पदयात्रा काढत विरोधकांच्या कथित अजेंड्याविरोधात जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं.
Published : November 5, 2026 at 8:01 PM IST
नागपूर : ‘लोकशाही वाचवा-अराजकता हटवा’चा नारा देत आज नागपुरात महायुतीची भव्य पदयात्रा काढण्यात आली. यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह महायुतीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आता ही पूर्ण लढाई संसदेत नाही तर रस्त्यावर होणार आहे. आम्ही ही लढाई भाजपासाठी नाही तर संविधान वाचवण्यासाठी लढणार आहोत.
देशात लोकशाही आणि संवैधानिक संस्थांविषयी जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असताना, विरोधकांनी पसरवलेल्या फेक नरेटिव्हला उत्तर देणं गरजेचं आहे. लोकशाही अधिक बळकट करणं आणि अराजकतेच्या प्रवृत्तीविरोधात जनजागृती करणं हाच या अभियानाचा प्रमुख उद्देश असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीसुद्धा काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर जोरदार टीका केली. लोकशाही टिकवणं हे आपले कर्तव्य आहे; मात्र काँग्रेस लोकांची दिशाभूल करण्याचे षड्यंत्र रचत असून त्याला उत्तर देण्यासाठी ही पदयात्रा काढावी लागली आहे, असं गडकरी म्हणाले.
महायुतीच्या वतीनं आज नागपुरात काढण्यात आलेली ‘लोकशाही वाचवा-अराजकता हटवा’ ही पदयात्रा यशवंत स्टेडियम येथून सुरू झाली. यामध्ये 50 हजार नागरिक सहभागी झाल्याचा दावा भाजपाकडून करण्यात आला आहे. केवळ नागपूरच नव्हे, तर चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया यांसह अमरावती जिल्ह्यातील भाजपा कार्यकर्ते या पदयात्रेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संविधानाच्या रक्षणासाठी भाजपा रस्त्यावर उतरणार : फडणवीस यांचा हल्लाबोल
भारतीय संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी भाजपा रस्त्यावर उतरली असून, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात व्यवस्था परिवर्तनाच्या नावाखाली अतिडावी विचारसरणी आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. संविधानानं निर्माण केलेल्या संस्थांविषयी जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करून त्यांना बदनाम करण्याचं काम विरोधकांकडून केलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
'लढाई संसदेतही आणि रस्त्यावरही लढण्याची तयारी': मुख्यमंत्री
राहुल गांधी यांनी, 'लढाई आता संसदेत नव्हे, तर रस्त्यावर होईल' असं म्हटल्याचा संदर्भ देत फडणवीस म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानामुळे देशात लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीत राहून ही लढाई संसदेतच लढली जाईल; मात्र रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचीही भाजपाची तयारी आहे. विरोधकांच्या संख्येच्या कितीतरी पटीनं अधिक लोक रस्त्यावर उतरवण्याची ताकद भाजपामध्ये असल्याचे सांगत, ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी नसून देशाच्या संविधानासाठी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
काँग्रेसवर संविधानात बदल केल्याचा आरोप : फडणवीस
संविधानातील तरतुदींचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी काँग्रेसवर संविधानात बदल करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना संरक्षण देण्याचा आरोप केला. 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवल्यानंतर, त्यांच्या सत्तेच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. काँग्रेसनं बहुमताच्या जोरावर संविधानात बदल करून पंतप्रधानांना न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा करत त्यांनी या निर्णयाला संविधानाच्या मूलभूत भावनेवरील आघात ठरवलं. तसंच, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संविधानातील मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करणाऱ्या तरतुदींना पुन्हा बळ दिल्याचं फडणवीस यांनी नमूद केलं. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना महत्त्वाची भूमिका देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'राहुल गांधींना व्यवस्था बदलायची आहे': मुख्यमंत्री
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात 'रेजिम चेंज' करण्याची भाषा केली जात असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. संविधान आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या संस्थांच्या व्यवस्थेत बदल घडवून अतिडावी विचारसरणी आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं ते म्हणाले. नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील राजकीय घडामोडींचा उल्लेख करत, त्यांनी भारतातही अशाच प्रकारची व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. संविधान हातात घेऊन त्या संविधानाच्या विरोधात काम केलं जात असल्याची टीका करत फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संविधानाच्या नावाखाली राजकीय आंदोलन उभे करून घटनात्मक संस्थांविरोधात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
लाल संविधानाच्या मुद्द्यावरूनही टीका : देवेंद्र फडणवीस
राहुल गांधी यांच्या हातातील लाल रंगाच्या संविधानाच्या प्रतीवरूनही फडणवीस यांनी टीका केली. संविधानाच्या नावाखाली वेगळ्या विचारसरणीला प्रोत्साहन दिलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधानाच्या मूळ मूल्यांपासून दूर नेणाऱ्या विचारांना विरोध करण्याची गरज असल्याचं सांगत त्यांनी काँग्रेसच्या राजकारणावर निशाणा साधला.
मतदार यादी आणि घुसखोरांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना लक्ष्य : मुख्यमंत्री
मतदार यादीतील नावांच्या मुद्द्यावरूनही फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका केली. मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांचा संदर्भ देत, मृत व्यक्तींची नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. तसंच, बांगलादेशी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देऊन बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात राहू देणार नाही आणि त्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. केरळमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेनंतर काँग्रेस निवडून आली, मग तिथे लोकशाही धोक्यात असल्याचे का म्हटलं जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप करणं, ही राहुल गांधी यांची राजकीय भूमिका असल्याची टीका त्यांनी केली.
'संविधानविरोधी विचारांचा पराभव होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील' : फडणवीस
देशातील लोकशाही आणि संविधानाचं संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन फडणवीस यांनी केलं. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून षड्यंत्र रचलं जात असल्याचा आरोप करत, संविधान आणि लोकशाहीविरोधी विचारांना पराभूत करेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. संविधानाच्या नावाखाली देशातील घटनात्मक संस्थांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप करत फडणवीस यांनी भाजपाच्या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. ही लढाई केवळ सत्तेसाठी नसून देशाची लोकशाही व्यवस्था आणि संविधानानं नागरिकांना दिलेले अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी असल्याचं त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.
भाजपा असेपर्यंत संविधान बदलू देणार नाही : नितीन गडकरी
काँग्रेसकडून लोकशाही आणि संविधानाबाबत जनतेची दिशाभूल करून संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. काँग्रेस निवडणुकीत जिंकली तर लोकशाही योग्य असल्याचं सांगते आणि पराभव झाला की लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करते, अशी टीका त्यांनी केली. जनतेला विश्वासात घेण्यात अपयश आल्यानं काँग्रेस संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळातील आठवणींना उजाळा देताना गडकरी यांनी, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तुरुंगवास भोगल्याचं सांगितलं. लोकशाही हा देशाचा आत्मा असून तिचे रक्षण करणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. निवडणुकीच्या काळात संविधान बदललं जाणार असल्याचा नकारात्मक प्रचार करण्यात आला; मात्र भाजपा असेपर्यंत संविधान बदलू दिलं जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जनतेनं एकत्र येण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं.
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