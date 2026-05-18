'जनतेसह देशाच्या हिताचे प्रश्न यापुढेही दुप्पट वेगाने मांडणार'-खासदार राघव चड्ढा यांची साईचरणी प्रार्थना
श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून वर्षाकाठी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येत असतात. खासदार राघव चड्ढा यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : May 18, 2026 at 1:50 PM IST
शिर्डी : खासदार राघव चड्ढा (Raghav Chadha) यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी देशात सुख-शांती नांदावी, सर्वांची प्रगती व्हावी आणि देश पुढे जावा, अशी प्रार्थना साईबाबांच्या चरणी केल्याचं सांगितलं. तसेच सर्वजण निरोगी, सर्वांची प्रगती व्हावी, सर्वजण रोगमुक्त आणि आनंदी राहावेत, अशीही प्रार्थना केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
साईबाबांचे बोलावणं आलं की दर्शनाला येतो : “मला जेव्हा थोडी जरी सवड मिळते किंवा आतून साईबाबांचे बोलावणं आल्याची भावना होते, तेव्हा मी देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असलो तरी, पहिली फ्लाईट किंवा पहिली गाडी पकडून शिर्डीत येतो. गेल्या वर्षभरात माझी आणि येथील माध्यमांची जवळपास अर्धा डझन वेळा भेट झाली आहे. यावरून मी येथे किती सातत्यानं येतो, हे स्पष्ट होतं. साईबाबा अत्यंत दयाळू आणि कृपाळू आहेत,” असं राघव चड्ढा म्हणाले.
जनतेचे आणि खऱ्या भारताचे प्रश्न मी मांडतो : “साईबाबा आपल्याला एका लहान मुलाप्रमाणे जपतात, मार्गदर्शन करतात आणि सेवकाप्रमाणे सांभाळतात,” अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. जनतेच्या प्रश्नांबाबत बोलताना राघव चड्ढा म्हणाले, “जनतेचे आणि खऱ्या भारताचे प्रश्न मी आधीही मांडत आलो आहे. पुढेही मांडत राहीन. आता व्यवस्थेचा भाग झाल्यामुळं या समस्यांवर थेट तोडगा काढण्याची संधी मिळेल, ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे. सामान्य माणसाला दैनंदिन जीवनात ज्या समस्या भेडसावतात, त्या मी पूर्वी ज्या हिमतीने आणि समर्पणाने मांडत होतो, आता त्यापेक्षा दुप्पट ताकदीने आणि समर्पणाने मांडणार आहे. लोकांच्या हितासाठी काम करणं हाच माझ्या प्रवासाचा मुख्य उद्देश आहे.”
मंदिर परिसरात राजकीय चर्चा करणार नको : शिर्डीतील साईबाबा मंदिर परिसरात असल्यामुळं त्यांनी राजकीय प्रश्नांवर बोलणं टाळलं. “मी सध्या मंदिर परिसरात आहे, त्यामुळं आज कोणतीही राजकीय चर्चा करणार नाही,” असं सांगत त्यांनी मिश्कीलपणे उत्तर दिलं. लग्नानंतर पत्नी परिणीती यांना शिर्डीत कधी आणणार, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता ते हसत म्हणाले, “यावेळी परिणीतीला सोबत घेऊन येण्याचा विचार होता. मात्र काही कारणास्तव तिला आणता आलं नाही. पुढच्या वेळी नक्कीच तिला शिर्डीत घेऊन येईन.”
