जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश धाब्यावर?; बंद भीमाशंकर मंदिरात खासदारांचे दर्शन, भाविकांचा संताप
श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर सर्वसामान्य भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद आहे. मात्र, भाजपाचे खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांना व्हीआयपी दर्शन देण्यासाठी मंदिर खुलं करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
Published : March 15, 2026 at 7:55 PM IST
पुणे : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकर मंदिर (Bhimashankar Temple) येथे व्हीआयपी दर्शनावरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मंदिर बंद असतानाही खासदारांनी दर्शन घेतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
तीन महिन्यासाठी मंदिर बंद : झारखंडमधील गोड्डा लोकसभा मतदारसंघ येथून भाजपाकडून निवडून आलेले खासदार निशिकांत दुबे यांनी काही सहकाऱ्यांसह भीमाशंकर येथे दर्शन घेतल्याचं समोर आलं आहे. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मंदिर बंद असताना दर्शन कसं झालं?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या मंदिर परिसरात दुरुस्ती व विकासाची कामे सुरू आहेत. सभामंडप आणि पायरी मार्गाच्या बांधकामासह भाविकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव जिल्हा प्रशासनाने मंदिर काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 9 जानेवारी 2026 पासून तीन महिन्यासाठी मंदिर बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या कालावधीत सर्वसामान्य भाविकांना मंदिरात प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.
खासदाराला विशेष परवानगी : मात्र, अशा परिस्थितीत खासदार निशिकांत दुबे यांनी सहकाऱ्यांसह मंदिरात दर्शन घेतल्याचा आरोप होत असल्यानं भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. हजारो किलोमीटर पायी आणि सायकल वारी करून येणाऱ्या अनेक भाविकांना मंदिर बंद असल्यानं दर्शन न घेता परत जावे लागत असताना, एका खासदाराला विशेष परवानगी देण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, हा प्रकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे का?, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी खेड येथील तहसीलदारांना या प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मंदिर बंद असताना व्हीआयपी दर्शन कसे? : या घटनेनंतर प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, मंदिर बंद असताना व्हीआयपी दर्शन कसे दिले गेले? याबाबत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भाविकांमध्येही या प्रकरणामुळं संतापाची भावना व्यक्त होत असून चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाईकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
- मंदिरात येणाऱ्या भक्तांच्या सूचनेकडे मंदिर प्रशासनानं दुर्लक्ष करून चालणार नाही - हायकोर्ट
- "हर हर महादेव"च्या जयघोषात भीमाशंकरचे दर्शन घेण्याकरिता भाविकांची गर्दी, एसटीकडून ४६ जादा बसची सोय
- Bhimashankar jyotirlinga: आसाम सरकारच्या दाव्या मुळे भिमंशकर ज्योतिर्लिंगावरुन नवा वाद ; विश्र्वस्थांचेही स्पष्टीकरण