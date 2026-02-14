करोडो रुपयाच्या रेंज रोव्हर कारला भीषण आग, भाजपा खासदार थोडक्यात बचावले, घटनेत कारचा फक्त सांगाडाच उरला
भाजपाचे खासदार प्रवास करत असलेल्या रेंज रोव्हर कारला भीषण आग लागल्याची घटना नाशिक जिल्ह्यात समोर आली.
Published : February 14, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 3:48 PM IST
नाशिक - मुंबई महामार्गावर भाजपाच्या खासदाराच्या धावत्या रेंज रोव्हर कारला आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. 13 फेब्रुवारीला रात्री दीड वाजेच्या सुमारास गोंदेजवळ ही घटना घडली. कारचालकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळं खासदारासह कारमधील सर्व प्रवासी सुखरूप बाहेर पडल्यानं मोठा अनर्थ टळला. मात्र, या आगीत कोट्यवधी रुपयांची रेंज रोव्हर कार काही क्षणात पूर्णपणे जळून खाक झाली.
थोडक्यात बचावले खासदार - मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थान येथील भाजपा खासदार लुंबाराम चौधरी हे वाशीम येथून त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी आले होते. ते रेंज रोव्हर कार (क्रमांक एमएच 01. डीके 9975) मधून प्रवास करत होते. ही कार शहापूर येथील चालक अनिल जाधव हे चालवत होते. कार नाशिकजवळील गोंदे फाटा परिसरातून जात असताना चालकाला अचानक गाडीत काहीतरी जळाल्याचा उग्र वास येऊ लागला. त्यानं क्षणाचाही विलंब न करता तत्काळ गाडी रस्त्याच्या कडेला उभी केली. कारला आग लागली असल्याचे कळताच लगेच खासदार लुंबाराम चौधरी आणि इतर सहकारी गाडीतून खाली उतरले. त्यामुळं मोठा अनर्थ टळला. काही वेळातच आगीनं रौद्ररुप धारण केलं आणि कार अक्षरशः जळून खाक झाली.
गाडीचा केवळ सांगाडा उरला - सदर घटनेची माहिती मिळताच वाडीवरे पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांनी अग्निशमन दलाला याबाबत माहिती दिल्यानंतर काही वेळात अग्निशमन दल घटनास्थळीत दाखल होत त्यांनी आग आटोक्यात आणली. या घटनेत गाडी पूर्णतः जळून खाक झाल्यानंतर केवळ गाडीचा सांगाडाच उरला होता. या घटनेमुळं महामार्गावरील वाहतूक काही तास विस्कळीत देखील झाली होती.
कुठलीही जीवितहानी नाही - राजस्थानचे खासदार आपल्या सहकाऱ्यांसह ठाण्याहून त्र्यंबकेश्वरला दर्शनासाठी जात असताना त्यांच्या गाडीनं गोंदे परिसरात अचानक पेट घेतला. कार चालकानं दाखवलेल्या सतर्कतेमुळं मोठी दुर्घटना टळली. "यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. आम्ही अकस्मात वाहन जळल्याची नोंद पोलीस ठाण्यात केली," अशी माहिती वाडीवरे पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी दिली.
