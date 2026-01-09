‘तीन मतं भाजपाला, एक मत कुठं द्यायचं ते माहिती आहे ना!’; नवनीत राणांच्या वक्तव्यावर अनिल बोंडे यांची सारवासारव
माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या एका विधानानं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. त्याला भाजपा खासदार अनिल बोंडे यांनी उत्तर दिलं.
Published : January 9, 2026 at 7:03 PM IST
अमरावती - राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार सध्या जोरात सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपानं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. भाजपाच्या प्रचारसभेत माजी खासदार नवनीत राणांच्या “तीन मतं भाजपाला, एक मत कुठं द्यायचं ते माहीत आहे ना!” या विधानानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. काहींनी या वक्तव्यावर पती रवी राणा यांच्या पक्षाचा अप्रत्यक्ष प्रचार होत असल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
राणा यांना थेट प्रचार करता येत नाही - भाजपाच्या माजी खासदार नवनीत राणा या अधिकृतपणे भाजपासाठी प्रचार करत असतानाच पती रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाच्या उमेदवारांसाठी सूचक शब्दात मतांची मागणी करत असल्यानं हा प्रकार सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युवा स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष रवी राणा यांच्या पत्नी नवनीत राणा यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. लोकसभेला भाजपाचं तिकीट मिळवलं, मात्र विजय मिळवता आला नाही. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि युवा स्वाभिमान पक्ष यांची युती झाली नाही. त्यामुळे नवनीत राणा यांना थेट आपल्या पतीच्या पक्षासाठी प्रचार करता येत नाही.
लढा स्पष्टपणे हिंदुत्वासाठी - या प्रकरणावर भाजपाकडून स्पष्टीकरण देताना खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितलं, “मोरबाग येथील प्रचारसभेत माजी खासदार नवनीत राणांचे विधान काही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करू शकतं, हे स्वाभाविक आहे. मात्र, आमचा लढा स्पष्टपणे हिंदुत्वासाठी आणि अमरावतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे.” त्यामुळं खासदार अनिल बोंडे यांनी नवनीत राणा यांच्या विधानाकडं लक्ष न देण्याचं एकप्रकारे आवाहन भाजपा कार्यकर्त्यांना केलं.
कमळ हेच अधिकृत चिन्ह - "भाजपामधील सर्व उमेदवारांची निवड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संमतीनं करण्यात आली आहे. त्यामुळं कमळ हेच अधिकृत चिन्ह असून, विकास हेच भाजपाचं अंतिम ध्येय आहे,” असं डॉ. बोंडे यांनी ठामपणे सांगितलं.
संभ्रम किंवा गैरसमजाला बळी पडू नका - त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं की, कोणत्याही अफवा, संभ्रम किंवा गैरसमजाला बळी न पडता, पूर्ण ताकदीनं भाजपाच्या पाठीशी उभं राहावं. "या प्रकरणामुळं स्थानिक राजकारणात चर्चेला चालना मिळाली असली, तरी पक्षाची एकता आणि ध्येय स्पष्ट ठेवणं हे सगळ्यांनाच महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. बोंडे यांनी अधोरेखित केलं.
