'अडीच वर्ष आम्हालाही दमडी मिळाली नाही, पण निधीसाठी रडलो नाही'; आमदार सुरेश धस यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत
पावसाळी अधिवेशनानंतर आमदार सुरेश धस यांनी विरोधकांच्या निधी वाटपाच्या आरोपांवर टीका केली. तसंच, स्वतःचं भवितव्य दिसत नसल्यानंच नेत्यांचे पक्षांतर होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
Published : July 10, 2026 at 9:08 PM IST
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाचा शेवट झाला असून, विविध मुद्द्यांनी हे अधिवेशन गाजले आहे. या सर्व मुद्द्यांवरुन भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत खास संवाद साधला. 'देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अडीच वर्ष आम्हीही विरोधामध्ये होतो. त्या काळात विरोधक असताना आम्हाला निधीचा दमडासुद्धा मिळाला नाही. मात्र, देवेंद्र फडणवीस आमच्या पाठीशी उभं राहतील याचा आम्हाला विश्वास होता आणि त्यासाठीच त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आम्ही कधीही निधी मिळत नाही, असं रडगाणं गायलं नाही,' असा अनुभव आमदार सुरेश धस यांनी विरोधकांना निधी मिळत नसल्याच्या प्रश्नावर सांगितला.
म्हणून राजकारणात पक्षांतर पाहायला मिळत आहे : "महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या कित्येक वर्षापासून पक्ष बदलणं सुरू आहे. लोक इकडून तिकडं-तिकडून इकडं येत जात असतात. काही ठराविक पक्षांच्या लोकांना पक्षांमध्ये भवितव्य दिसत नसेल तर ग्राउंडवर काम करणाऱ्या लोकांना याचा खूप त्रास होतो. त्यांना अडचणी येतात आणि म्हणूनच सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्याला पक्षांतर पाहायला मिळत आहे," अशी प्रतिक्रिया आमदार सुरेश धस यांनी दिली.
त्यांच्या चुका काढणं मला योग्य वाटत नाही :"आदित्य ठाकरे यांचं काय चुकलं? हे मी सांगण्या इतका मोठा नाही. नक्कीच आम्ही एकत्र काम केलं आहे. मात्र, त्यांच्याबरोबर मी अगदी जवळून काम केलेलं नाही. उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव आहेत. माजी मुख्यमंत्री आहेत. यामुळं त्यांच्या चुका काढणं मला योग्य वाटत नाही," अशी प्रतिक्रिया आमदार सुरेश धस यांनी शिवसेनेतील बंडावर दिली.
आरोपींनी पळवाटा वापरण्याचा प्रयत्न केला : "विलास घुले हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीच झाली पाहिजे असं मला वाटतं. मात्र, पोलिसांना खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाचं नाव कुठंही आढळलं नाही. म्हणून बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाला अटक किंवा त्यांचं नाव या प्रकरणात घेतलं जात नाही. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा काय होणार? हे न्यायालय ठरवेल. मात्र, मी एवढे सांगू शकेन की, आरोपींनी यावेळी खूप पळवाटा वापरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता त्या सगळ्या संपल्या आहेत. सर्वांवर कलम लावण्यात आली आहेत आणि लवकरच संतोष देशमुख यांना न्याय मिळेल, कारण त्यांच्याबरोबर उज्वल निकम यांच्यासारखा वकील आहे," असा विश्वास आमदार सुरेश धस यांनी व्यक्त केला.
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