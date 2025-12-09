सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंविरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या भाजपा आमदाराला धमकीचे फोन, पोलिसांत तक्रार दाखल
तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात आमदार कृष्णा खोपडेंची लक्षवेधी असल्यानेच फोनवरून अशा धमक्या मिळत असल्याचे कृष्णा खोपडे म्हणाले आहेत.
Published : December 9, 2025 at 2:48 PM IST
नागपूर- सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे नागपूर महानगरपालिका आयुक्त असताना कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे, त्यामुळे त्यांना सरकारने शासकीय सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी करणारे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांना फोनवरून धमकीचे कॉल आलेले आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात आमदार कृष्णा खोपडेंची लक्षवेधी असल्यानेच फोनवरून अशा धमक्या मिळत असल्याचे कृष्णा खोपडे म्हणाले आहेत.
कृष्णा खोपडेंकडून पोलीस तक्रार दाखल : धमकी देणारे मुंढे यांचे समर्थक असल्याचं बोललं जातंय. कृष्णा खोपडे विधिमंडळ प्रवेश करत असताना त्यांना धमकीचे कॉल आले. कृष्णा खोपडे यांनी यासंदर्भामध्ये विधिमंडळ सचिवालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला रीतसर माहिती दिल्यानंतर त्यांनी पोलीस तक्रार दाखल केली.
नेमकं प्रकरण काय? : तुकाराम मुंढे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. आयुक्त असताना त्यांनी प्रचंड प्रकारचा हैदोस, अनेक अनियमितता आणि अनेक कर्मचाऱ्यांना अमानवीय वागणूक दिलेली आहे. उदाहरणार्थः स्वतः स्वतःला स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित करून स्वतःला कुठलेही अधिकार नसताना त्यांनी 20 कोटी रुपयांच्या चेकवरती स्वतःची स्वाक्षरी केलेली आहे, जी बँकेमध्येदेखील मंजूर नव्हती.
शासनाला चार वर्षांनंतर अचानक कोणते स्वप्न पडले? : तसेच त्या ठिकाणी असलेल्या स्तनपान देणाऱ्या कर्मचारी मातांना स्तनपान देण्यापासून त्यांनी रोखलेले आहे. हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. हे सर्व गुन्हे कोर्टामध्ये देखील आता सुरू आहेत. याबद्दलच्या दोन्ही केसेस कोर्टामध्ये सध्या सुरू आहेत. असे गुन्हे त्यांच्यावर असताना शासनाला चार वर्षांनंतर अचानक असे कोणते स्वप्न पडले, की असे गुन्हे केलेल्या व्यक्तीला या सर्व गुन्ह्यांपासून मुक्त करून, त्यांना त्या ठिकाणी कार्योत्तर मंजुरी देण्यात यावी? याबद्दल बोर्डाने निर्णय घेणं हे अत्यंत चुकीचे आहे, असे मला माजी महापौर आणि बोर्डाचा तत्कालीन चेअरमन म्हणून आपणास सांगायचं असल्याचंही कृष्णा खोपडे म्हणाले आहेत.
