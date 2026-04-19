'हर्षवर्धन सपकाळ यांचे ज्ञान कमी'; भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांवर सडकून टीका
आमदार प्रसाद लाड यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या राजकीय अनुभवावर टीका केली. जिल्हा परिषदेनंतर थेट प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे तळागाळातील राजकारणात त्यांना कोणी ओळखत नाही, असा टोला लगावला.
Published : April 19, 2026 at 5:22 PM IST
अहिल्यानगर : महिला विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर टीका करत त्यांच्या राजकीय अनुभवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. हर्षवर्धन सपकाळ यांचं ज्ञान थोडं कमी असल्याचं वाटतं. जिल्हा परिषद सदस्यांनंतर ते थेट प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यामुळं काँग्रेसमध्ये तळागाळात जिल्हा, तालुका किंवा ग्रामपंचायत पातळीवर त्यांना कुणी ओळखतं की नाही? हाच प्रश्न आहे, अशी टीका प्रसाद लाड यांनी केली.
महिलांना अधिक संधी मिळणार होत्या : भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी, महिला शक्ती वंदन विधेयकाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "केंद्र सरकारनं या विधेयकात आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. 2011 पासून प्रलंबित असलेली जनगणना पूर्ण करून त्याच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभेतील जागांमध्ये वाढ होणार होती. या प्रक्रियेत ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी तसेच आदिवासी आरक्षणात वाढ होऊन महिलांना अधिक संधी मिळणार होत्या. लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत आहे. ज्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं संविधान मान्य नाही. त्यांच्याकडून अशाच प्रतिक्रिया अपेक्षित असतात. काँग्रेसनं महिलांचा सन्मान कधीच केला नाही हे जनतेसमोर वारंवार स्पष्ट झालं आहे."
ते दिल एक जान : सपकाळ यांनी महिला शक्ती वंदन विधेयक नामंजूर होण्यामागं अमित शाह यांचा नरेंद्र मोदींना अपमानित करण्याचा उद्देश होता, या विधानावर आमदार प्रसाद लाड यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली ते म्हणाले "मोदी आणि शाह हे दिल एक जान आहेत. मोदीजी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे निर्णय घेतात, तर अमित शाह संघटन व देशांतर्गत बाबींवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यांच्या नात्यावर प्रश्न उपस्थित करणं म्हणजे राजकारणातील अज्ञानाचं लक्षण आहे. अशी कोणतीही शक्यता नाही. उलट देशात 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 जागा वाढण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळं पुदुच्चेरी, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये जागा वाढतील."
कोण संजय राऊत? : "ही मंडळी कोणतंही विधेयक समजून घेण्याऐवजी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवतात. 2024 च्या निवडणुकीतही संविधानाबाबत चुकीची माहिती देऊन जनतेला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जनतेनं त्यांना योग्य जागा दाखवली. आज त्यांची स्थिती अशी आहे की त्यांना विधानसभा किंवा महानगरपालिकेत साधे विरोधी पक्षनेते पदही मिळवता आलेले नाही. कोण संजय राऊत? आपण साईंच्या मंदिरात उभे आहोत. चांगल्या माणसांची नावं घेऊया, असं म्हणत भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
