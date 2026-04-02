'स्वतःला सुशिक्षित-सुसंस्कृत दाखविणाऱ्या महिला बुवाबाजीला बळी पडतात'-मंदा म्हात्रे
भाजपाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून नाराजी व्यक्त केली. तर दुसरीकडं बुवाबाजीवर मुख्यमंत्री कारवाई करतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
Published : April 2, 2026 at 9:41 AM IST
Updated : April 2, 2026 at 11:13 AM IST
नवी मुंबई: नवी मुंबईत 81 मराठी शाळा बंद करणार असल्याच्या सत्ताधारी भाजपाच्या प्रस्तावाला शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेच्या माध्यमातून विरोध करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी त्यांच्याच पक्षाला घरचा आहेर दिला. मराठी शाळा बंद झाल्या तर तेथील शिक्षक देशोधडीला लागतील, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
मंदा म्हात्रे यांचा भाजपाला घरचा आहेर- "नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या 81 शाळा बंद करून त्या इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्याच्या प्रस्ताव सत्ताधारी पक्ष भाजपच्या माध्यमातून ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला मनसे आणि शिवसेनेने (ठाकरे गट) तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मराठी शाळा बंद करण्यापेक्षा दक्षिण भारतीय ख्रिश्चन लोकांची इंग्रजीवर पकड आहे. अशा लोकांना मनपा शाळेत चांगले कोर्सेस द्या. जास्तीचे क्लास घ्या. मराठी शाळा बंद करणं हा पर्याय नाही. मराठी मातृभाषेचा मला सार्थ अभिमान आहे. नवी मुंबईमध्ये हजारो विद्यार्थी मराठी शाळेत शिकत आहेत. याशिवाय मराठी शाळा बंद झाल्या तर ते शिक्षक देशोधडीला लागतीलठअसेही म्हणला म्हात्रे यांनी म्हटले.
मी कधीही बुवाबाजीला महत्त्व दिलं नाही- "मी जवळपास 35 वर्षे राजकारणात काम करते. माझा कामावर आणि माझ्या कर्तृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे मी कधीही बुवाबाजीला महत्त्व दिलं नाही. स्वतःला सुशिक्षित-सुसंस्कृत दाखविणाऱ्या महिला अशा बुवाबाजीला बळी पडतात. काही महिला मंत्री पदासाठी तर काही महिला उद्योगात पुढे येण्यासाठी बुवाबाजीची साथ देतात. त्यामुळे आमच्यासारख्या काम करणाऱ्या महिलांना लाज वाटू लागली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा बुवाबाजीचा विषय लावून धरला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणीही वाचू शकत नाही", असेही मंदा म्हात्रे यांनी म्हटलं. या विषयासंदर्भातील संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांकडे आलेली आहे. कोणी कितीही सांगितलं मी नाही त्यातली कडी लावा आतली तरी कोणालाही पटणार नाही", असेही मंदा म्हात्रे यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस चाणाक्ष आणि हुशार- "गेल्या 35 वर्षांपासून आमच्यासारख्या महिला समाजसेवेच्या माध्यमातून काम करत आहेत. मात्र, काल आलेल्या महिलांना मंत्रिपद आणि आमदारकी पाहिजे. राष्ट्रवादीमध्ये मी गेली 17 वर्षे काम केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. माझे पाय गेले होते. त्यावेळी मला वाटलं होतं, मी आमदार अथवा मंत्री होईल. पण, नको तीच लोक आमदार मंत्री झाली आहेत. पण, आज परिस्थिती बदलली आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हुशार आणि चाणाक्ष आहेत. कोणी कितीही चमचेगिरी केली अथवा लालूचं दाखवली तरी ते माणसं ओळखतात. जी शिक्षा द्यायची आहे, ती दिल्याशिवाय राहणार नाहीत", असेही म्हात्रे यांनी म्हटलं.
रुपाली चाकणकर यांनी दिला राजीनामा- दरम्यान, नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरातवर महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणात सातहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणानंतर आरोप झाल्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला. अनेक मंत्री आणि आमदारांचे फोटोदेखील अशोक खरातसोबत समोर आल्यानंतर राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
