भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांना तिसऱ्यादा धमकीचे कॉल, तुकाराम मुंढे समर्थक धमक्या देत असल्याचा केला दावा
भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे (Krishna Khopde) यांना तिसऱ्यादा धमकीचा कॉल आला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : December 10, 2025 at 5:43 PM IST
नागपूर : नागपूर (पूर्व)चे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कृष्णा खोपडे (Krishna Khopde) यांना परत एकदा धमकीचा कॉल आला आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंच्या विरोधात भ्रष्ट्राचाराचे अनेक आरोप केल्यानंतर विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृष्णा खोडपे यांना धमकीचे फोन आले होते. यासंदर्भात त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर सभागृहात स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच कारवाईचं आश्वासन दिल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना धमकी मिळाली. त्यामुळंच या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आहे. नागपूरच्या सर्वपक्षीय आमदारांनी कृष्णा खोपडे यांना समर्थन दिलं असून मुख्यमंत्र्यांकडे कडक कारवाई करण्याची मागणी केलीय.
कृष्णा खोपडे यांना धमकीचा कॉल : विधिमंडळच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कृष्णा खोपडे विधिमंडळात प्रवेश करत असताना त्यांना धमकीचा कॉल आला. कृष्णा खोपडे यांनी यासंदर्भामध्ये विधिमंडळ सचिवालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला रीतसर माहिती दिल्यानंतर त्यांनी पोलीस तक्रार दाखल केली आहे. आज पुन्हा त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे.
नागपुरातील सर्वपक्षीय आमदारांचं समर्थन : आमदार कृष्ण खोपडे यांना सातत्याने मिळत असलेल्या धमक्या या गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळं तत्काळ मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश द्यावेत आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी नागपुरातील सर्वपक्षीय स्थानिक आमदारांनी केलेली आहे.
'हे' आहेत खोपडे यांचे आरोप : तुकाराम मुंढे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. आयुक्त असताना, यांनी प्रचंड प्रकारचा हैदोस, अनेक अनियमितता आणि अनेक कर्मचाऱ्यांना अमानवीय वागणूक दिलेली आहे. उदाहरणार्थः स्वतः स्वतःला स्मार्ट सिटीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी घोषीत करुन स्वतःला कुठलेही अधिकारी नसताना, त्यांनी 20 कोटी रुपयांच्या चेकवरती स्वतःची स्वाक्षरी केली, जी बँकेमध्ये देखील मंजूर नव्हती. तसेच, त्या ठिकाणी असलेल्या स्तनपान देणाऱ्या कर्मचारी मातांना स्तनपान देण्यापासून त्यांनी रोखलेले आहे. हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. हे सर्व गुन्हे कोर्टामध्ये देखील आता सुरू आहे.
