ETV Bharat / state

मी प्रवासात असल्यावर माझी आई देव पाण्यात ठेवते, हेलिकॉप्टरमधील बिघाड समोर आल्यानंतर पंकजा मुंडेंची पहिली प्रतिक्रिया

छत्रपती संभाजीनगर इथं पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्याचं समोर आलं. यानंतर त्यांच्यासाठी दुसरं हेलिकॉप्टर मागवण्यात आलं. त्यातून त्या पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाल्या.

Pankaja Munde
पंकजा मुंडे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूची बातमी अद्याप चर्चेत असतानाच, भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना मंगळवारी (2 फेब्रुवारी) सकाळी समोर आली. विशेष म्हणजे, उड्डाणापूर्वीच वैमानिकाला बिघाड लक्षात आल्यानं पुढील अनर्थ टळला. दरम्यान, या घटनेनंतर पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना या घटनेची माहिती दिली. तसंच, मी कोणत्याही प्रवासात असताना माझी आई देव पाण्यात ठेवते, असा खुलासा केला.

पंकजा मुंडे प्रचारासाठी संभाजीनगरमध्ये : खरं तर, पंकजा मुंडे सोमवारी संभाजीनगर इथं जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या. मंगळवारी सकाळी त्या विमानतळावरून हेलिकॉप्टरद्वारे लातूरला प्रचार सभांसाठी निघणार होत्या. मात्र, उड्डाणपूर्वी हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्यानं त्यांना नियोजित कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागला. ऐनवेळी विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. दरम्यान, काही वेळानंतर दुसरं हेलिकॉप्टर बोलावण्यात आलं आणि त्या प्रचारासाठी मार्गस्थ झाल्या.

पंकजा मुंडे यांचे कार्यक्रम पुढे ढकलले : या घटनेनंतर पंकजा मुंडे यांचे नियोजित कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले. त्याबाबत लातूर येथील पदाधिकाऱ्यांना कल्पना देण्यात आली. पंकजा यांच्यासाठी दुसरं हेलिकॉप्टर बोलावण्यात आलं, यानंतर त्या पुढे मार्गस्थ झाल्या. उशिरा का होईना पंकजा मुंडे येणार असल्याची वार्ता लातूर इथं धडकली, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक बिघाड कसा झाला? याबाबत चौकशी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

'माझी आई देव पाण्यात ठेवते' : या घटनेबाबात बोलताना पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं, "हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड आढळल्यानंतर माझ्यासाठी दुसरं हेलिकॅप्टर पाठवण्यात आलं. कालच ते हेलिकॉप्टर जुनं वाटत होतं, आज काय बिघाड झाला माहिती नाही". दरम्यान, कार्यक्रमांना जाण्यास उशीर झाल्यानं लातूर येथील शेवटच्या दोन सभा रद्द होऊ शकतात, अशी शक्यता देखील पंकजा यांनी बोलून दाखवली.

सोबतच, "मी प्रवासात असल्यावर माझी आई चिंतेत असते, मी माझी खुशाली कळवल्यावर ती सुटकेचा नि:श्वास सोडते", असंही पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. प्रचाराला जाणं गरजेचं आहे, त्यात काही काळजी करण्याचं कारण नाही, कार्यकर्ते नेहमी सांगतात की, विमान, हेलिकॉप्टरने प्रवास करू नका. मात्र, ते काम आहे वेळेवर पोहचणं गरजेचं असल्यानं जावं लागतं. तसंच, अजितदादांच्या घटनेवर मला काहीच बोलणं शक्य नाही. 'लाडकी बहीण योजने'ला अजितदादांचं नाव द्यावं, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील, अशी सावध भूमिकाही पंकजा यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा

TAGGED:

PANKAJA MUNDE
CHHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR
पंकजा मुंडे हेलिकॉप्टर बिघाड
पंकजा मुंडे
PANKAJA MUNDE HELICOPTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.