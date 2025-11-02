ETV Bharat / state

"बांगलादेशी-रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवायला तुम्हाला कोणी रोखलं ?" - लोढा यांच्या आरोपाला सचिन सावंतांचं प्रत्युत्तर

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काँग्रेस आमदार अस्लम शेख आणि अमीन पटेल यांच्या मतदारसंघात 5 हजार बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा दावा केला होता.

मुंबई : सध्या आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती मतदार यादीतील घोळ आणि बोगस मतदान या मुद्यांवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदान झालं. मतदार यादीतील घोळ आणि बांगलादेशी-रोहिंग्यांनी घुसखोरी करत मतदार यादीत नाव नोंदवलं, असे आरोप विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपावर केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

लोढांनी खोटी आकडेवारी सादर केली- सचिन सावंत : मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांनी देशात घुसखोरी केल्याचा दावा केला होता. त्यानुसार, 2014 नंतर भाजपा सरकारनं या घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठवल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता. मात्र, आता काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. मंत्री लोढा खोटी आकडेवारी सांगत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. सावंतांच्या मते, भाजपाच्या तुलनेत युपीए सरकारनं अधिक बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठवलं आहे. याच मुद्द्यावरून सावंतांनी मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर आणि महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. लोढा यांनी कशाचीही वाट न पाहता आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली आहे.

सचिन सावंत (ETV Bharat)

लोढांचा आरोप नेमका काय? : लोढा यांनी काँग्रेस आमदार अस्लम शेख आणि अमीन पटेल यांच्या मतदारसंघात किमान 5 हजार बांगलादेशी-रोहिंग्या घुसखोर असल्याचा दावा केला होता. तसेच, हे खोटं निघालं तर राजीनामा देईन, असं आव्हान दिलं होतं. यावर सावंतांनी प्रत्युत्तर देताना लोढा यांच्या दाव्यांना चुकीचं ठरवलं असून, सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवलं आहे.

सचिन सावंतांचं प्रत्युत्तर : सावंत सोशल मीडिया पोस्टमधून म्हणाले की, "अरे बाबा, सरकार तुमचं आहे ना! बांगलादेशी-रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवायला तुम्हाला रोखलं कोणी? तुम्हाला जमत नाही का? तुमचा उत्तर मुंबई भाजपाचा अल्पसंख्याक विभागाचा अध्यक्षच बांगलादेशी निघाला होता हे विसरलात का?"

मोदी सरकारकडून आकडेवारी जाहीर करणं बंद- त्यांनी आकडेवारी सादर करून युपीए सरकारच्या काळातील (2005-2013) 88,792 बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवल्याची बाब नमूद केली. दुसरीकडे, मोदी सरकारनं 2014-2019 या काळात फक्त 2,566 बांगलादेशी परत पाठवले, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सावंतांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारनं नंतर आकडेवारी जाहीर करणं बंद केलं. तरीही 2021 मध्ये केवळ 246 आणि 2023-24 मध्ये 411 बांगलादेशी परत पाठवले गेले. "खरं तर हा आकडा अजून खाली आला आहे," असा आरोप करून त्यांनी मंत्री लोढा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

