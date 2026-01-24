अमरावतीत महापौर पदासाठी भाजपा ठाम; विकासासाठी साथ देणाऱ्यांना सोबत घेणार - चंद्रशेखर बावनकुळे
अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या जागा गत निवडणुकीपेक्षा कमी झाल्या असल्याची कबुली चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. यासंदर्भात सखोल आत्मपरीक्षण केलं जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
Published : January 24, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 5:13 PM IST
अमरावती - अमरावती महापालिकेत भारतीय जनता पार्टी पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानं महापौर पदावर भाजपाचाच उमेदवार विराजमान होणार असा ठाम विश्वास अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलाय. भाजपाच्या महापौरांना समर्थन देणाऱ्या सर्व नगरसेवकांना सोबत घेऊन शहराचा विकास साधला जाईल असं देखील पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
मतदारांचे मानले आभार - शनिवारी अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसह जनता दरबाराकरता अमरावतीत आलेले पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, अमरावतीकर जनतेनं भाजपाला महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडला आहे. यामुळे शहरातील सर्व मतदारांचे मनापासून मी आभार मानले. महापौर करण्यासाठी आवश्यक बहुमत भाजपाकडं असून जे विकासासाठी सहकार्य करतील त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना सोबत घेण्यात येईल. डबल इंजिन सरकारमुळं अमरावतीचा वेगवान विकास शक्य आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असल्यानं अमरावतीच्या विकासासाठी निधी आणि योजना सहज उपलब्ध होतील असा विश्वास देखील पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत ठरणार महापौर - अमरावती शहराचे नवे महापौर कोण होणार याकरता अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीतच होणार असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या जागा गत निवडणुकीपेक्षा कमी झाल्या असल्याची कबुली देत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात सखोल आत्मपरीक्षण केलं जाईल असं स्पष्ट केलंय. संघटनात्मक पातळीवर कुठे काय कमतरता राहिली, कोणत्या कारणांमुळे नुकसान झालं याचा अभ्यास करून पुढील काळात सुधारणा केल्या जातील असं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
विकासासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन - निवडणुका संपल्या आहेत आता पक्षीय राजकारण थांबवून अमरावतीच्या विकासाकडं वाटचाल करण्याची गरज आहे असं सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व पक्ष आणि नगरसेवकांना विकासासाठी भाजपाच्या महापौरांना साथ देण्याचं आवाहन केलं. अचलपूर नगरपालिकेत भाजपाची एआयएमआयएम सोबत कुठलीही युती नसल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे गट तयार झाले असून भाजपाने कोणतीही तडजोड केलेली नाही असं पालकमंत्री म्हणाले.
प्रत्येक तालुक्यात जनता दरबार - अमरावती जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक, दगडखाणी यासंदर्भात महसूल आणि नोंदणी विभागातील तक्रारी वाढत असल्याचा उल्लेख करत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी तालुकास्तरावर जनता दरबार घ्यावेत असे निर्देश दिलेत. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अशा स्वरूपाचे जनता दरबार प्रत्येक तालुक्यात घेत आहेत. या उपक्रमामुळे जनतेचे अनेक प्रश्न निकाली लागतात. यामुळे अमरावती जिल्ह्यात देखील अशा स्वरूपाचे जनता दरबार तालुका पातळीवर व्हावेत असे निर्देश मी दिले आहेत असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
अमरावतीच्या विकासाचा नवा आराखडा तयार - अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 2026-27 साठी उपलब्ध होणाऱ्या विकास निधीचा सविस्तर आराखडा तयार केला जात असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. जुन्या प्रकल्पांना पूर्णत्व देणं नवीन प्रकल्प अन्न आणि आगामी अर्थसंकल्पात अमरावतीसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवणं यासाठी महत्त्वाचे प्रयत्न सुरू आहेत असं पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
