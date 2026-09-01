मालवणमध्ये मोठी दुर्घटना! समुद्रात बोट उलटून भाजपा उपाध्यक्षासह दोघांचा मृत्यू, मुलाच्या डोळ्यांदेखतच...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण समुद्रात मासेमारी नौका बुडाल्यानं भाजपाचे तालुका उपाध्यक्ष सन्मेश परब आणि खलाशी अक्षय राणे या दोघांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
Published : September 1, 2026 at 1:54 PM IST
सिंधुदुर्ग : मालवण समुद्रात मंगळवारी पहाटे सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या परिसरात मासेमारी करत असताना 'सागरिका' नावाची नौका अचानक बुडाली. या दुर्घटनेत भाजपाचे मालवण तालुका उपाध्यक्ष तथा नौका मालक सन्मेश सुरेश परब आणि खलाशी अक्षय हनुमंत राणे या दोघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही दुर्घटना पहाटे साडेपाचच्या सुमारास घडली. मालवण येथील दांडी भागातील रहिवासी असलेले सन्मेश सुरेश परब हे नेहमीप्रमाणे आपला मुलगा सुयोग परब आणि खलाशी अक्षय राणे यांच्यासोबत 'सागरिका' नौकेतून मासेमारीसाठी गेले होते; मात्र, सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या नजीक पोहोचताच ही नौका खडकावर आदळल्याचा अंदाज आहे.
मुलाच्या डोळ्यांदेखतच वडील बुडाले
या अपघाताचं प्रसंगावलोकन अत्यंत क्लेशदायक होतं. नौका बुडू लागताच तिघांनीही जिवाच्या आकांतानं पाण्यात हातपाय मारण्यास सुरुवात केली. सन्मेश परब यांचा मुलगा सुयोग यानं स्वतःचा बचाव करत वडिलांना सावरण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, समुद्राच्या उधाणामुळे सुयोगच्या डोळ्यांदेखतच त्याचे वडील सन्मेश परब आणि खलाशी अक्षय राणे पाण्यात बुडाले. सुयोगनं डोळ्यांसमोर वडिलांना समुद्रात बुडताना पाहिलं, परंतु लाटांच्या तीव्रतेमुळे तो असहाय्य ठरला.
दरम्यान, अपघात घडल्याचं लक्षात येताच जवळच मासेमारी करत असलेले जयदेव लोणे यांनी अजिबात वेळ न गमावता आपल्या नौकेसह मदतीसाठी धाव घेतली. जयदेव लोणे यांनी प्रसंगावधान राखून सुयोग परब याला तातडीनं पाण्यातून बाहेर काढलं, ज्यामुळे सुयोगचा जीव वाचला; मात्र, दुर्दैवानं सन्मेश परब आणि अक्षय राणे या दोघांना वाचवण्यात यश आलं नाही.
संपूर्ण मालवण शहरावर दुःखाचं सावट
स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीनं सन्मेश परब आणि अक्षय राणे या दोघांचेही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले असून ते शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. भाजपाच्या एका सक्रिय आणि अभ्यासू तालुकास्तरीय नेत्याचा, तसेच त्यांच्या सहकाऱ्याचा असा दुर्दैवी अंत झाल्यानं दांडी परिसर आणि संपूर्ण मालवण शहरावर दुःखाचं सावट पसरलं आहे.
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