महाविकास आघाडीचे नेते 'हरलेल्या मनाचे'; भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांचा उद्धव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
भाजपा नेते आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज शनिवारी (22 नोव्हेंबर) आपल्या कुटुंबीयांसह शिर्डी येथे जाऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
Published : November 22, 2025 at 4:37 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : महाविकास आघाडी आणि विशेषतः काँग्रेसवर भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी जोरदार टीका केली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतरही महाविकास आघाडीचे नेते 'हरलेल्या मनाचे' असल्याचं ते म्हणाले. सोबतच, "हे लोक एकत्र आले तरी किंवा नाही आले तरी महाराष्ट्रातील जनता आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणार आहे. कारण आम्ही विकासाचं राजकारण करतो', अशा शब्दात दरेकरांनी शिर्डीत महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसवर टीका केली.
कुटुंबीयांसह साईबाबाचं दर्शन : आमदार दरेकरांनी आज शनिवारी (22 नोव्हेंबर) आपल्या कुटुंबीयांसह शिर्डी येथे हजेरी लावली आणि साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “बाळासाहेब ठाकरे यांनी जे राजकारण केलं, त्यात 80 टक्के समाजकारण होतं. मात्र आज दुर्दैवाने ते समाजकारण विसरलं जात आहे.”
उद्धव ठाकरेंवर टीका : उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षावर निशाणा साधताना दरेकर पुढे म्हणाले, “बाळासाहेबांच्या समाधीस्थळी जाऊन उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला सद्बुद्धी यावी, यासाठी आमच्या पक्षाचे नेते अमित साटम यांनी प्रार्थना केली आहे”.
अजित पवारांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ : प्रवीण दरेकर यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्याचा खुलासा करताना म्हटलं, “अजित पवारांनी जे ‘झुकतं माप’ असं वक्तव्य केलं, त्याचा जो अर्थ लावला जातोय तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. अजित पवारांच्या वक्तव्याचा अर्थ नेहमी धमकावण्याच्या किंवा रंगवण्याच्या अर्थाने घेतला जातो. मात्र, त्यांच्या वक्तव्याचा स्पष्ट अर्थ असा होता की, विकासासाठी निधी लागतो आणि सुदैवानं अर्थमंत्री अजित पवारच आहेत, त्यामुळे जास्त निधी लागला तरी आम्ही देऊ शकतो, एवढाच त्यांचा रोख होता.”
'प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे युतीत तडा नाही' : रवींद्र चव्हाण यांच्या मुद्द्यावर बोलताना दरेकर म्हणाले, “रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे महायुतीत कसलाच तडा जाणार नाही. त्यांची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. ते पक्षवाढीसाठी आणि युती मजबूत करण्यासाठीच काम करत आहेत. त्यामुळे युती तुटण्याचं खापर त्यांच्या माथी मारण्याचं काहीही कारण नाही.”
विरोधकांकडून फेक नेरेटिव्ह : प्रवीण दरेकर यांनी पुढे विरोधकांवर जोरदार टीका करताना म्हटलं, “राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये दडपशाही आणि दादागिरी करून बिनविरोध निवडणुका केल्या, असा आरोप विरोधक करत आहेत. पण ही त्यांची नेहमीची खोड आहे. काहीही झालं तरी विरोधक आपला अजेंडा सेट करण्यासाठी फेक नॅरेटिव्ह पसरवतात. आधी EVM, नंतर मतचोरी, आता बिहार निवडणुकीनंतरही तीच रडारड. जिंकलो आहोत तर मोठ्या मनानं मान्य करा! लोक दूधखुळे आहेत का, ज्यांच्यावर दबाव टाकून मतदान करायला भाग पाडता येईल? विरोधकांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करायला हवं. लोक आपल्याला का स्वीकारत नाहीत, याचा विचार त्यांनी करायला हवा.”
शीतल तेजवानी प्रकरणावर दरेकरांची प्रतिक्रिया : पुण्यातील जमीन घोटाळ्यातील आरोपी शीतल तेजवानीला पोलिसांकडून व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळाल्याचा आरोप जमीनमालकांनी केला आहे. यावर प्रवीण दरेकर म्हणाले, “पोलीस कोणालाही व्हीआयपी ट्रीटमेंट देत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करणं योग्य नाही. जर खरोखरच पोलिसांनी अशी वागणूक दिली असेल, तर त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई होईल.”
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि युती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी महायुतीतील जागावाटपाचा मुद्दा स्पष्ट केला. ते म्हणाले, “आतापर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी असो की महायुती, एकत्र असूनही प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढत आला आहे. एकाच पक्षाचे दोन गट, दोन नेत्यांचे पॅनेलही उभे राहतात. स्थानिक पातळीवर निवडणूक खालच्या स्तरापर्यंत जाते, तिथे लहान-लहान कार्यकर्त्यांना नाराज करून चालत नाही. म्हणूनच प्रत्येक पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढतो. या निवडणुका राष्ट्रीय राजकारणावर किंवा राज्याच्या विकासावर लढल्या जात नाहीत. त्या स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या मुद्द्यांवर लढल्या जातात. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांमध्ये आम्ही एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिलो, तरी पुन्हा एकत्र येण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.” अशा शब्दांत प्रवीण दरेकर यांनी महायुती एकसंध राहील असा विश्वास व्यक्त केला.
