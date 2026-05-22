मनोज जरांगेंच्या भेटीआधीच प्रसाद लाड यांना धमक्या, पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं

भाजपा नेते प्रसाद लाड यांना काही आंदोलकांकडून धमकी देण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. लाड हे आज अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी आले होते.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 22, 2026 at 3:58 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी आलेल्या भाजपा नेते प्रसाद लाड यांना काही आंदोलकांकडून धमकी देण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. लाड हे आज शुक्रवारी (22 मे) अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी काही जणांनी फोन करून धमकी दिल्याचा दावा प्रसाद लाड यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

“हॉटेलमध्ये घुसून मारहाण करू, गाडीवर हल्ला करू,” अशी धमकी देण्यात आल्याचं लाड यांनी सांगितलं. या प्रकरणाची माहिती मिळताच संभाजीनगर, बीड आणि जालना पोलिसांनी तत्काळ हालचाल करत सिडको परिसरातून दोन जणांना ताब्यात घेतलं. मराठा आंदोलन सुरू असताना आपण जरांगे पाटलांबाबत चुकीचं वक्तव्य केल्याचा आरोप काही आंदोलकांनी केला. तसेच गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करू नये, अशी विनंतीही करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

'जरांगेंमसोर सरकारची भूमिका मांडणार' : भाजपा नेते प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे भेट घेणार असल्याचं सांगितले. “मराठा बांधव म्हणून मी त्यांना भेटण्यासाठी जात आहे. मनोज जरांगे यांनी भेटीसाठी आवाहन केलं होतं, त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत आलो आहे. त्यांनी माझं नाव घेऊन गावागावातील बैठका थांबवल्या होत्या. आता सरकारची भूमिका त्यांच्या समोर मांडणार आहे,” असं प्रसाद लाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

“त्यांच्या काही अडचणी समजून घेऊन त्या समिती आणि सरकारसमोर मांडू. सरकारकडून जो प्रतिसाद मिळेल तो पुन्हा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करू. आज मी प्रसाद लाड म्हणून आलो असून त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. प्रत्येक गोष्ट माध्यमांसमोर बोलणार नाही, आधी जरांगेंशी चर्चा करून नंतर सर्व प्रश्नांची उत्तरे देईन,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'फडणवीस यांच्या बाबत चुकीचं बोलू नका' : दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत चुकीची वक्तव्यं सहन केली जाणार नाहीत, असा इशाराही प्रसाद लाड यांनी दिला. “2014 पासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू झालं आणि २०१८ मध्ये आरक्षण देण्यात आलं. मात्र 2019 मध्ये ते टिकलं नाही. याबाबत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही,” असे त्यांनी म्हटलं.

“आतापर्यंत अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले, पण आरक्षण देऊ शकले नाहीत. अण्णासाहेब पाटील यांच्यासह अनेकांनी बलिदान दिलं, मात्र त्याची चर्चा होत नाही. ज्यांनी आरक्षण दिले त्या मुख्यमंत्र्यांबाबत चुकीचे बोलले जात असेल तर प्रसाद लाडसारखा कार्यकर्ता ते सहन करणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.

तसेच, “एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक झाले पाहिजे. काही त्रुटी राहिल्या असतील तर कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन त्या दूर केल्या पाहिजेत. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर आंदोलन करून मनोज जरांगे हिरो झाले, त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका सहन केली जाणार नाही,” असेही प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केले.

महायुती भक्कम, मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये' : तसेच, जरांगेंशी चर्चा करून गैरसमज दूर होतील, असा विश्वासही लाड यांनी व्यक्त केला आहे. “काल मनोज जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची स्तुती केली. आज फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काय केलं, याची माहिती त्यांना देणार आहे. वैयक्तिक पातळीवर त्यांच्याशी चर्चा करणार असून त्यांनी मला भाऊ म्हटलं तर एका भावाचं ऐकतील,” असंही प्रसाद लाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

“चर्चेनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत काही राग किंवा गैरसमज असतील तर ते निश्चित दूर होतील,” असंही त्यांनी म्हटलं. यावेळी उदय सामंत यांच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला. “उदय सामंत यांनी अनेक वर्ष आंदोलनात मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. सरकारची भूमिका मांडण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी ती मांडली. त्यांच्या भेटीनंतर पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली असेल, असे मला वाटत नाही,” असे लाड म्हणाले. तसेच, “आमची महायुती भक्कम आहे. त्यात कोणीही मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये,” असे आवाहनही प्रसाद लाड यांनी केलं.

