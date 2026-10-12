"भारतात अराजकता निर्माण करण्यासाठी एलॉन मस्ककडून रसद?"; भाजपाच्या परिणय फुकेंनी जोडले देशातील आंदोलनांचे धागेदोरे
अनेक आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोधक देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपा नेते परिणय फुके यांनी केला.
Published : October 12, 2026 at 3:32 PM IST
नागपूर : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्या आजीच्या निधनानंतर अंत्यसंस्कारासाठी जाण्याची मुभा दिल्ली पोलिसांनी दिली होती. मात्र, त्यांनी स्वतःहून अंत्यसंस्काराला न जाण्याचा निर्णय घेतला होता, असा दावा दिल्ली पोलिसांपाठोपाठ भाजपाकडूनही करण्यात आला आहे. भाजपा नेते परिणय फुके यांनी आज सोमवारी (12 ऑक्टोबर) नागपुरातील निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिपके यांच्यावर आजीच्या निधनाचा आधार घेऊन सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
दिल्ली पोलिसांनी दिपकेंचा व्हिडिओ जारी केला आहे. पोलिसांच्या वागणुकीवरून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानेही दिपकेंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढला आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात असताना आपण कुटुंबीयांशी आणि वकिलांशी बोलण्याची विनंती केली होती, असं अभिजित दिपके यांनी नागपुरात बोलताना सांगितलं होतं. पहाटेच्या सुमारास आई-वडिलांना फोन करण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना परिणय फुके यांनी दिपकेंनी आजीच्या निधनाचं भांडवल केल्याचा आरोप केला. दिपकेंचे आरोप आणि दिल्ली पोलिसांची भूमिका यावरून आता राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न?; एलॉन मस्क यांच्याकडून आर्थिक - परिणय फुके :
अनेक आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोधक देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपा नेते परिणय फुके यांनी केला. अभिजित दिपके यांच्याशी संबंधित प्रकरण, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनं, महाराष्ट्रातील आंदोलनं आणि एलॉन मस्क यांची विधानं या सर्व घडामोडी एकत्रितपणे पाहण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
या आंदोलनांमागे सुरुवातीला परदेशी शक्तीचा हात असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, एलॉन मस्क यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि स्टारलिंकशी संबंधित वादानंतर या घटनांमागे नेमकं कोण आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा दावा फुके यांनी केला. आंदोलनांसाठी एलॉन मस्क यांच्याकडून आर्थिक मदत दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राहुल गांधींवर फुके यांची टीका :
काँग्रेस नेते राहुल गांधी देशातील घटनात्मक संस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप परिणय फुके यांनी केला. राहुल गांधी देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असून, संविधानाची विद्यमान चौकट कमकुवत करून डाव्या कम्युनिस्ट विचारसरणीला प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. राहुल गांधी चीन आणि जागतिक स्तरावरील मोठ्या उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोपही फुके यांनी केला.
विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावरही भाजपा नेते परिणय फुके यांनी प्रतिक्रिया दिली. राज्य सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं, तर विद्यार्थ्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आंदोलन संपुष्टात आल्याचं सांगत त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं.
या आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा 15 ते 20 दिवसांचा अभ्यासाचा वेळ गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आता आपल्या भवितव्याशी तडजोड न करता पुन्हा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावं, असं आवाहन फुके यांनी केलं.
निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ प्रशासकीय अधिकारी पुढे :
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना आयएएस, आयपीएस आणि अन्य प्रशासकीय अधिकारी आयोगाच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. यावर बोलताना परिणय फुके म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी अधिकारी दिवस-रात्र मेहनत घेतात. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेबाबत संभ्रम निर्माण करणं योग्य नाही.
निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शकपणे देणं आणि तक्रारींचं निराकरण करणंही आवश्यक असल्याचे फुके यांनी सांगितलं.