इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांचे दौरे थांबवा, ताफ्यातील वाहनं कमी करा, राज्य सचिवांना आवाहन

आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीचा थेट परिणाम इंधन पुरवठा आणि वापरावर होताना दिसत आहे.

फाईल फोटो - मंत्र्यांचा ताफा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 7:12 PM IST

रायगड - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध थांबायची चिन्ह दिसत नाहीत. या युद्धाचा परिणाम जगभरातील विविध क्षेत्रांवर होत आहे. महाराष्ट्रात गॅस टंचाईचं संकट आहे. तसंच इंधन टंचाई देखील होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, अशी कोणतीही टंचाई नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारनं दिलं आहे. तरी देखील नागरिक चिंतेत आहे. पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केली आहे.

जनतेच्या पैशांचा अपव्यय टाळण्याची गरज - आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीचा थेट परिणाम इंधन पुरवठा आणि वापरावर होताना दिसत आहे. देशासह राज्यात संभाव्य इंधन टंचाईची शक्यता लक्षात घेता शासन विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करत आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या पैशांचा अपव्यय टाळण्याची गरज अधोरेखित करत माजी आमदार तथा भाजपा नेते पंडित पाटील यांनी राज्य शासनाला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.

मंत्र्यांचे दौरे रद्द करा - मंत्र्यांचे अनावश्यक दौरे तातडीनं थांबवावेत, तसंच झेड सिक्युरिटीधारक मंत्री आणि खासदारांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्याच्या सचिवांकडं केली आहे. केवळ अत्यावश्यक आणि जनहिताशी संबंधित कामांसाठीच दौरे व्हावेत, अन्यथा ऑनलाइन माध्यमातून बैठका आणि संवाद साधावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीची दखल घ्यावी - यामुळं मोठ्या प्रमाणात इंधनाची बचत होऊन भविष्यातील संभाव्य संकटाला तोंड देणं सोपं जाईल, असा विश्वास पंडित पाटील यांनी व्यक्त केला. "राज्य हे जनतेच्या पैशातून चालतं, त्यामुळं त्या पैशाचा योग्य आणि जबाबदारीनं वापर होणं गरजेचं आहे," असं सांगत त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असा इशाराही दिला.

