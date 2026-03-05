"संघर्ष करना मेरे लिये नई बात नही' : राज्यसभेची उमेदवारी नाकारल्यानंतर नवनीत राणा भावूक
भाजपानं आज राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी जाहीर केली. मात्र यात नवनीत राणा यांंना उमेदवारी देण्यात आली नाही.
Published : March 5, 2026 at 2:14 AM IST
अमरावती : माजी खासदार आणि भाजपाच्या स्टार प्रचारक नवनीत राणा यांना भाजपा राज्यसभेवर संधी देईल अशी जोरदार चर्चा असताना भाजपानं त्यांना संधी नाकारली. यामुळे भावुक झालेल्या नवनीत राणा यांनी समाज माध्यमांवर "संघर्ष करना मेरे लिए नई बात नहीं हैं, मैं किसी भी मोड़ से नई शुरुआत कर सकती हूं"अशी पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
नवनीत राणा भाजपाच्या स्टार प्रचारक : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अमरावती मतदार संघात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा पाठिंबा घेऊन निवडून आलेल्या नवनीत राणा या भाजपात गेल्या. यानंतर त्या भाजपाच्या स्टार प्रचारक झाल्यात. 2024 च्या निवडणुकीत नवनीत राणा यांचा पराभव झाला. पराभूत होऊन देखील त्या राजकीय दृष्ट्या सक्रिय आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी अमरावती जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला यश मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.
भाजपा उमेदवारांच्या विरोधात प्रचार :महापालिका निवडणुकीत भाजपा विरुद्ध भूमिका महापालिका निवडणुकीत नवनीत राणा यांचे पती रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षासोबत भाजपाची युती असताना काही ठिकाणी नवनीत राणा यांनी भाजपा उमेदवारांच्या विरोधात प्रचार केला. यामुळे पक्षात त्यांच्याविरुद्ध नाराजीचा सुरू उमटला. अमरावतीतून डॉ. अनिल बोंडे हे आधीच राज्यसभेवर आहेत. भाजपाचे नेते माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे आणि नवनीत राणा यांच्यात वाद आहे. नवनीत राणा यांना राज्यसभेवर हमखास संधी मिळेल अशी अपेक्षा असणारे नवनीत राणा यांचे समर्थक देखील नाराज झाले आहेत.
