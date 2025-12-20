नाशिक महापालिका निवडणूक : गिरीश महाजन म्हणाले, महायुती शंभराहून अधिक जागा जिंकणार; पण स्थानिक नेत्यांचा स्वबळाचा नारा
नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
Published : December 20, 2025 at 1:06 PM IST
नाशिक : भाजपाचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक महानगरपालिका निवडणूक महायुतीत लढली जाईल, असं स्पष्ट करून 'शंभर प्लस'चा नारा दिला आहे. महायुतीच्या माध्यमातून 122 जागांपैकी 100 हून अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचं भाजपाचं लक्ष्य आहे. यासाठी पक्षानं मोठ्या प्रमाणात 'इनकमिंग' मोहीम राबवली होती.
स्थानिक नेत्यांची स्वबळाची भाषा : मात्र, नाशिक शहरात भाजपाकडून उमेदवारीसाठी एक हजारांहून अधिक इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या असून, त्यापैकी अनेकांनी स्वबळावर लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. याबाबतचा अहवाल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठवल्याचं शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितलं आहे. स्थानिक पातळीवर भाजपा नेत्यांची युतीऐवजी स्वबळाची भावना प्रबळ असल्यानं महायुती होणार की पक्ष स्वतंत्रपणे लढणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. आगामी नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांकडून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत. यंदा भाजपामध्ये इच्छुकांची मोठी रांग लागली असून, आतापर्यंत एक हजारांहून अधिक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या आहेत.
मित्रपक्षांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं शक्य नाही - भाजपा शहराध्यक्ष : नाशिक महापालिकेत एकूण 122 जागा असून, 2017 च्या निवडणुकीत भाजपानं स्वबळावर सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या. यंदाही भाजपानं 'शंभर प्लस'चा नारा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी पक्षानं मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग मोहीम राबवली होती. एकीकडे शिवसेना नेते तथा मंत्री दादा भुसे यांनी सन्मानजनक जागा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, दुसरीकडे भाजपा शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी मित्रपक्षांच्या मोठ्या अपेक्षा पूर्ण करणं सध्या शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. वरिष्ठ पातळीवर महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्याचे संकेत असले तरी स्थानिक पातळीवर गणित वेगळं दिसत आहे. शहराध्यक्षांनीच कार्यकर्ते तसंच इच्छुक उमेदवारांच्या स्वबळावर लढण्याच्या भावना वरिष्ठांना कळवल्या आहेत. त्यामुळे भाजपा वरिष्ठ नेते युती की स्वबळ? याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागलं आहे.
कार्यकर्त्यांच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवल्या : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीकडे आतापर्यंत सुमारे १२०० इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या आहेत. यात पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसंच इच्छुक उमेदवारांनी 2017 प्रमाणे स्वबळावर निवडणूक लढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांची ही मागणी आम्ही वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचवली आहे. नाशिकमध्ये भाजपाचे तीन आमदार आहेत. त्यांनी विविध विकासकामं केली आहेत. त्याच जोरावर आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. तसंच, कुंभमेळ्याच्या अनुषंगानंही आम्ही चांगल्या प्रकारे विकास करू शकतो, असं भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही देखील 122 जागा लढवू शकतो - शिवसेना जिल्हाध्यक्ष : 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच सांगितलं आहे की आपल्याला महायुतीत लढायचं आहे, तर मग अशा प्रकारचं भाजपा शहराध्यक्षांचं वक्तव्य चुकीचं आहे, असं वक्तव्य शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अजय बोरस्ते यांनी केलं आहे. सोबतच, शिवसेनेची तयारी ही १२२ जागांची आहे. आमच्याकडेही मुलाखती सुरू असून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. शिवसेना शिस्तबद्ध पक्ष असल्यानं एकनाथ शिंदे सांगतील तीच पूर्व दिशा असेल. त्यांनी सांगितलं तर युती नाही, तर आम्हीही 122 जागा लढवू आणि जिंकूनही दाखवू, असं शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अजय बोरस्ते यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा