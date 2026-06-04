ETV Bharat / state

विधान परिषद निवडणुकीत मंत्री गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीनंतर गणेश गीते यांची माघार; बंधू गोपाळ लढण्यावर ठाम

काही तास उरले असताना गणेश गीते यांनी अर्ज मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांचे बंधू गोकुळ मात्र निवडणूक लढविणार ठाम आहेत.

Ganesh Gite
संग्रहित-डावीकडे गणेश गीते ; उजवीकडे गिरीश महाजन (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात महायुतीसमोर निर्माण झालेला पेच संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. मंत्री महाजन यांच्या यशस्वी शिष्टाईनंतर भाजपाचे बंडखोर उमेदवार गणेश गीते यांनी आपली उमेदवारी मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुंबईत गेल्या 20 तासांपासून सुरू असलेल्या खलबतांनंतर हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. असे तरी महायुतीची चिंता पूर्णपणे मिटलेली नाही. गणेश गीतेंचे बंधू गोकुळ गीते अद्यापही निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहे.


नाशिकमधील विधान परिषदेची जागा महायुतीतील शिवसेनेला सुटल्यानं असून तेथून नरेंद्र दराडे यांनी आपला अधिकृत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, दुसरीकडे महायुतीतीलच भाजपाचे स्थानिक नेते गणेश गीते यांनी बंडखोरी करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. ही बंडखोरी रोखण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून पडद्यामागे वेगाने चक्रे फिरत होती. बुधवारपासून गणेश गीते आणि गिरीश महाजन हे मुंबईत तळ ठोकून होते. मुंबईत गणेश गीते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली. या वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीनंतर भविष्यात गणेश गीते यांचे योग्य राजकीय पुनर्वसन करण्याचं आश्वासन महाजन यांनी दिले. त्यानंतर गणेश गीतेंनी अर्ज मागे घेण्यास संमती दिली आहे.


बंधू गोकुळ गीते यांची महायुतीला डोकेदुखी- मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर अखेर गणेश गीते यांनी माघार घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.मात्र दुसरीकडे गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.एकीकडे मोठ्या भावाने माघार घेतली असली तरी धाकटे बंधू गोकुळ गीते यांनी घेतलेल्या पवित्रा महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.


काय म्हणतात गोकुळ गीते- मी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मतदारांच्या संपर्कात असून निवडणुकीची जय्यत तयारी केली आहे.मी कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही अशी ठाम भूमिका गोकुळ गीते यांनी घेतली आहे.यावर आता भाजपाचे गणेश गीते आपल्या बंधूंची समजूत कशी काढतात यावर महायुतीचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर गोकुळ गीतेंनी माघार घेतली, तर महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर होईल आणि भाजपमधील बंडखोरी पूर्णपणे शमल्याचे सिद्ध होईल.मात्र गोकुळ गीते अपक्ष म्हणून रिंगणात राहिल्यास महायुतीच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे गोकुळ गीते यांची समजूत काढण्यासाठी भाऊ गणेश गीते आणि भाजपाला यश येते काय याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

NASHIK VIDHAN PARISHAD ELECTION
नाशिक विधान परिषद गणेश गीते
GIRISH MAHAJAN GANESH GITE
MLC ELECTION MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.