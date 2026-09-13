जुन्नर तालुक्यातील भाजपची ‘आशा’ मावळली! आशाताई बुचके यांचे निधन
भाजपा नेत्या आशाताई बुचके यांचे 13 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 5 वाजता मुंबई येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निधन झाले.
Published : September 13, 2026 at 10:43 AM IST
जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात दीर्घकाळ आपल्या आक्रमक कार्यशैलीनं ठसा उमटविणाऱ्या भाजपा नेत्या तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशाताई दत्तात्रय बुचके यांचे निधन झालं. मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांचे आज पहाटे निधन झाले. त्यांना रक्तदाब, मधुमेह आणि वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या इतर आरोग्य समस्या होत्या.
आशाताई यांच्या निधनानं जुन्नर तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त होत आहे. महिला नेतृत्वाचा बुलंद आवाज आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून आशाताई बुचके यांची ओळख निर्माण झाली होती.
आशाताई बुचके यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात शिवसेनेतून केली. जिल्हा परिषद सदस्या म्हणून त्यांनी काम करताना जिल्हा परिषदेतील गटनेतेपदाची जबाबदारीही सांभाळली. जिल्हा परिषद सभागृहातील त्यांच्या स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका अनेकदा चर्चेचा विषय ठरल्या होत्या. प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना त्या केवळ सभागृहापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या माध्यमातूनही त्यांनी आवाज उठविला.
जुन्नर विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकारणातही त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांनी 2009, 2014 आणि 2019 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवत आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला नसला तरी मतदारसंघातील त्यांची राजकीय उपस्थिती सातत्याने चर्चेत राहिली.
ऑगस्ट 2021 मध्ये त्यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर जुन्नर तालुक्यात भाजपची संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी पक्षाची भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले. त्यामुळे जुन्नरमध्ये भाजपच्या राजकीय वाटचालीत आशाताई बुचके यांचे नाव महत्त्वाचं मानलं जाऊ लागले. मात्र, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. या निवडणुकीत त्यांना 9 हजार 435 मते मिळाली. निवडणुकीच्या माध्यमातूनही त्यांनी आपली स्वतंत्र राजकीय ताकद दाखवून दिली.
पुणे जिल्ह्यातील आक्रमक महिला नेत्या म्हणून आशाताई बुचके यांची विशेष ओळख होती. विविध प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलनं आणि निदर्शने केली. जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यामुळे जुन्नर तालुक्यापुरतीच नव्हे, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात त्यांची ‘रणरागिणी’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. विशेषतः जिल्हा परिषदेत काम करताना अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिका अनेकदा चर्चेत राहिल्या. सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर थेट आवाज उठविणारी नेत्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते.
आशाताई बुचके यांच्या निधनानं जुन्नरच्या राजकारणातील एक आक्रमक महिला नेतृत्व हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या जाण्यानं भाजपसह तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. संघर्षाची भूमिका, स्पष्टवक्तेपणा आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी या गुणांमुळे आशाताई बुचके यांचे राजकीय योगदान जुन्नरच्या राजकीय इतिहासात कायम स्मरणात राहणार आहे.