मुंबई विमानतळावर सोनं तस्करी : भाजपा नेत्याला डीआरआयनं ठोकल्या बेड्या; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
मुंबई विमानतळावर 5 कोटी सोनं प्रकरणात भाजपा पदाधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. डीआरआय विभागानं ही कारवाई केली असून त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
Published : June 7, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 6:23 PM IST
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सोनं तस्करी प्रकरणात भाजपा पदाधिकाऱ्याला अटक करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडााली आहे. पाच कोटींहून अधिक किमतीचं सोनं व इतर मुद्देमाल डीआरआय अधिकाऱ्यांनी जप्त केलं आहे. अजित आचरेकर असं डीआरआयनं अटक केलेल्या भाजपा पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत अजित आचरेकर याचे फोटो देखील आहेत. यामुळे मुंबईसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सोनं तस्करीमध्ये अटक झालेल्या व्यक्तीचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला किंवा युनियनच्या कार्यकर्त्याला अटक झालेली नाही. गेली अनेक वर्ष कामगार सेनेच्या नावावर संजय राऊत यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य मराठी मुलांना लुटण्याचं त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याचं काम केलं जात होतं. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ती लूट थांबवली. - नवनाथ बन, मुख्य प्रवक्ते, भाजपा महाराष्ट्र
5 कोटीच्या सोनं तस्करीत भाजपा पदाधिकाऱ्याला अटक : शनिवारी पहाटे सुमारे अडीच वाजता महसूल गुप्तचर संचालनालयानं ( DRI ) ही कारवाई केली. भाजपा पदाधिकारी अजित आचरेकर नावाच्या व्यक्तीसह सहा तस्करांना अटक करण्यात आली आहे. आचरेकर भाजपा कामगार संघटनेचा चिटणीस असल्याची माहिती समोर येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आचरेकर याचा भाजपामध्ये प्रवेश करण्यात आला होता. पक्षाकडून त्याला कामगार संघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अजित आचरेकर याच्यासह रोहित कुमार सिंग, संतोष सुभाष, समीमुल्ला शहा, हमीद लेबेरीफखान आणि फलिल मोहम्मद कासिम अशा 6 आरोपींना डीआरआयनं अटक केली. अधिकाऱ्यांना मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात काही व्यक्तींच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. त्यामुळे सापळा रचून या 6 जणांना अटक करण्यात आली.
नक्की कशी झाली कारवाई? : महसूल गुप्तचर संचालनालय मुंबई झोनल युनिटला छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सोन्याची तस्करी होत असल्याचा संशय होता. त्यानुसार तपास सुरू होता. ए आय एअरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (अखिल भारतीय कामगार संघटना)मधील काही कर्मचाऱ्यांवर युनिटचा संशय होता. याच पार्श्वभूमीवर रोहित सिंग, अजित आचरेकर व संतोष पोळ यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर दोन श्रीलंकन आणि एक बांगलादेशी नागरिक त्यांच्या शरीरातील मेणामधे (रेक्तम) लपवून सोन्याची पावडर भारतामध्ये आणत असल्याचं उघड झालं. जप्त केलेल्या सोन्याचे कोणतेही मालकीपत्र असलेले पुरावे यांच्याकडं आढळून आले नाहीत. कस्टम अॅक्ट 1962 च्या 135 कलम अंतर्गत या सर्वांना अटक करण्यात आली. गुन्ह्याचे स्वरूप अतिशय गंभीर असून जामीनपात्र नाही. सर्व आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डीआरआयच्या सूत्रांनी दिली.
अजित आचरेकरचा भाजपाशी काय आहे संबंध ? : अटक करण्यात आलेल्या पैकी आरोपी अजित आचरेकर यानं गेल्या काही महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. पक्षामध्ये प्रवेश केल्या केल्या अखिल भारतीय कामगार संघटनेच्या चिटणीस पदी अचरेकर याची नेमणूक करण्यात आली होती. आचरेकर याच्याकडं संघटनेची महत्त्वाची जबाबदारी होती. भाजपा पदाधिकारी अजित आचरेकर याच्यासह पाच जणांना शनिवारी पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास अटक करण्यात आली. Dri महसूल गुप्तचर संचालनालयनं ही कारवाई केली. जप्त सोन्याची किंमत पाच कोटीहून अधिक म्हटली जात आहे. या प्रकरणात सोनं तस्करीचा आंतरराष्ट्रीय रॅकेट आहे का? याचा देखील तपास केला जात आहे. इतर व्यक्ती किंवा कोणत्याही प्रभावशील घटकांचा सहभाग आहे का? याची देखील चौकशी केली जात आहे.
खासदार संजय राऊत यांचा भाजपावर हल्लाबोल : भाजपा पदाधिकाऱ्याला मुंबई विमानतळावर सोन तस्करीत अटक करण्यात आल्यानं खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण त्यांचं वर्तन, बोलणं राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय संस्कृतीला कधीच साजेसं नव्हतं. कोकणातील प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी पैशांचा अतिरेक केला आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूकही त्याच पद्धतीनं हाताळली गेली. त्यांच्याकडं एवढा पैसा येतो कुठून? हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. त्याचं उत्तर काल रात्री मिळालं. काही काळापूर्वी चव्हाण अचानक विमानतळ कामगार संघटनेच्या कामात गुंतले. त्यांनी इतर संघटना मोडून विमानतळावर ताबा मिळवला. त्यांनी गुंडांच्या टोळ्या तयार केल्या आणि त्यांना पाठिंबा दिला. आणि आता, याच लोकांना डीआरआयनं सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात अटक केली आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. याचा सखोल तपास केल्यास भाजपाला पैसा कुठून मिळतो हे उघड होईल, असा हल्लाबोल खासदार संजय राऊत यांनी सोशल माध्यमांवरुन केला आहे. त्याला भाजपाच्या वतीनं मुख्य प्रवक्ते नवनाथ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. "अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचा भाजपाशी काही संबंध नाही," असा पलटवार नवनाथ बन यांनी केला आहे.
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