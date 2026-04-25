भाजपा हा बकासूर! 'आप' फुटीवर संजय राऊत यांचा हल्लाबोल
शिवसेना युबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर सडकून टीका केली आहे. 'आप' पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा भाजपामध्ये जात असल्यानं त्यांनी भाजपाला बकासूर म्हटलय.
Published : April 25, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई - आम आदमी पार्टी (आप) पक्षातील सात राज्यसभा खासदार भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. महाभारतात बकासूर नावाचा राक्षस होता, त्याचे कधी पोट भरत नव्हते. तशीच भाजपा झाली आहे. बकासूराने पुन्हा जन्म घेतला असेल, तर तो भाजपाच्या रूपाने, असा घणाघात राऊत यांनी केला.
राऊत म्हणाले, भाजपा निर्लज्ज झाली असून भाजपाने लाज सोडली आहे. भाजपाचं डंम्पिंग ग्राऊंड झालं आहे. देशात घाण पसरवण्याचं काम हे लोक करत आहेत, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताला नरक म्हणाले होते, ते आता का म्हणाले हे समजलं ना? भारताला नरक बनवण्याचं काम भाजपानेच केलं, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
आपमधील फुटीवर बोलताना राऊत म्हणाले, पंजाबमधून राज्यसभेवर गेलेले सात खासदार होलसेलमध्ये भाजपामध्ये जात आहेत. कालपर्यंत राघव चड्ढा आणि इतर नेते भाजपाला गुंडांचा, भ्रष्ट लोकांचा पक्ष म्हणत होते. मग आता अचानक ते गुंडांच्या पक्षात कसे गेले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राघव चड्ढा, संजय मित्तल, संजय पाठक यांचा उल्लेख करत राऊत म्हणाले, आपने संजय मित्तल यांना राज्यसभेत पक्षाचा उपनेता केलं, तेव्हा ते आनंदी होते. मग अचानक काही संस्थांवर ईडीची कारवाई झाली, छापे पडले आणि राजकीय भूकंप झाला. या घडामोडींमागे दबावाचं राजकारण असल्याचं सूचक विधानही त्यांनी केलं.
भाजपाकडून विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत राऊत म्हणाले, आमच्यावरही प्रयत्न झाले. मला अटक झाली, पक्ष सोडा असं सांगितलं, पण मी पक्ष सोडला नाही. आम्ही रस्त्यावरचे लोक आहोत, आमचं काय वाकडं करणार? ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आहे ते घाबरतात, कारण त्यांना संरक्षण हवं असतं, असा टोला त्यांनी फुटीर खासदारांना लगावला.
उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी बोलताना राऊत म्हणाले, उद्धव ठाकरे दु:खी आहेत. संविधाची हत्या झाली तरी सुनावणी होत नाही. मग काय आम्ही बागेश्वर महाराजांकडे जायचं? असा उपरोधिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बकासुराचा जसा अंत झाला, तसाच यांचाही अंत आहे, असा इशाराही राऊत यांनी दिला. आप पक्षातील फुटीच्या निमित्ताने त्यांनी भाजपावर सडकून टीका करत, आम्ही सामान्य नागरिक आहोत. पुन्हा तुरुंगात टाकलं तरी घाबरणार नाही, असं आव्हानही दिलं.
