छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पहिल्यांदाच शिवसेनेशिवाय भाजपाची एकहाती सत्ता, एमआयएम ठरला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपानं शिवसेनेशिवाय सत्ता मिळवली आहे. तर शहरात एमआयएम दुसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
Published : January 16, 2026 at 8:46 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत पहिल्यांदाच शिवसेनेशिवाय भाजपा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 115 पैकी 57 जागांवर भाजपानं विजय मिळवला आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष एमआयएम ठरला आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच 33 जागांवर मुसंडी मारली आहे. मागील तीस वर्षे सत्तेत राहिलेल्या दोन्ही शिवसेना सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. शिवसेनेला 13 तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला अवघ्या 6 जागांवर समाधान मानावं लागलं. प्रचारात सर्व पक्ष एकमेकांवर टीका करत असताना भाजपानं विकासाच्या मुद्द्यावर केलेला प्रचार प्रभावी ठरला, अशी प्रतिक्रिया पक्षाच्या नेत्यांनी दिली. पैशाचा पाऊस पडल्यानं पराभव झाल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केलाय. तर पराभव स्वीकारत असल्याचं पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.
असे आहे पक्षीय बलाबल :
- एकूण जागा : 115
- भाजप - 57
- शिवसेना - 13
- उबाठा - 6
- एमआयएम - 33
- काँग्रेस - 1
- राष्ट्रवादी काँग्रेस - 0
- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष - 1
- वंचित बहुजन आघाडी - 4
एकही मोठी सभा नाही तरी भाजपा आघाडीवर : महानगरपालिका निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला जोर लावला. वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रचार करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर सभा घेतली. तर शिवसेनेकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संजय शिरसाठ आणि इतर नेत्यांनी सभा घेऊन वातावरण निर्मिती केली. मात्र भाजपाातर्फे एकाही बड्या नेत्याची सभा झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका हॉलमध्ये बसून जाहीर मुलाखत दिली. त्याचं थेट प्रक्षेपण प्रत्येक वॉर्डांत स्क्रीन लावून करण्यात आलं. त्यामध्ये मतदारांना विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं. अशा पद्धतीचा अनोखा प्रचार भाजपातर्फे करण्यात आला. त्यातून मतदारांना आकर्षित केलं आणि त्याचाच प्रत्यय आला. पहिल्यांदाच भाजपानं शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करण्याचा आपला मार्ग मोकळा केला.
विकासाचा मुद्दा ठरला प्रभावी : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत प्रत्येक वर्षी खान की बाण या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली जायची. मात्र शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर केल्यावर पहिल्यांदाच वेगळ्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली गेली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं आणि शिवसेनेनं एकमेकांवर टीका करून जुन्याच मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली. याउलट भाजपातर्फे कोणत्याही पक्षावर अधिक टीका न करता, केंद्रात आणि राज्यातील सत्तेचा वापर करून शहरात कोणती विकास कामं होतील याबाबत आश्वासन दिली. विशेषतः शहराचा पाणी प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन, नवीन उद्योग आणि त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती. शहराचा सर्वांगीण विकास या मुद्द्यावर केलेला प्रचार भाजपाला मताधिक्य देऊन गेला. तर सत्तेत असूनही पाणी प्रश्नावर राज्य सरकारला दोष देणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला महागात पडलं.
एमआयएम ठरला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष : युतीचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या शहरात एमआयएम पक्षानं मोठा विजय मिळवला. मागील निवडणुकीत 26 जागांवर विजय मिळवणाऱ्या पक्षानं यावेळी 33 जागांवर विजय मिळवला. पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी आणि अकबर ओवेसी यांनी शहरात तळ ठोकून मुस्लिम आणि दलीत बहुल भागात रस्त्यावर उतरून प्रचार केला. तर मतदानाच्या आधी इम्तियाज जलील यांच्यावर झालेला हल्लामुळं मिळालेली सहनभूतीची लाट आणि सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात असलेलं मत मिळवण्यात मोठं यश आल्यानं एमआयएमला मोठं यश मिळालं.
पक्षात नेते नसल्यानं शिवसेना (उबाठा) पक्षाला फटका : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आवडीचं शहर म्हणून संभाजीनगर शहराकडं पहिलं जातं. मात्र याच जिल्ह्यात शिवसेनेत फूट पडली होती. त्याचा परिणाम म्हणून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला अपयश मिळालं. स्थानिक स्तरावर असलेले पालकमंत्री संजय शिरसाट, आ. प्रदीप जैस्वाल यांच्या सारखे मोठे नेते तसंच चार माजी महापौर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेल्यानं शिवसेना (उबाठा) पक्षाची ताकद कमी पडली. चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवे यांच्यात असलेल्या वादामुळं देखील पक्षाला नुकसान सहन करावं लागल्यानं हक्काच्या शहरात अपयश पदरी पडलं असून दोन अंकी संख्या देखील गाठता आली नाही.
