कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि उल्हासनगर महापालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर होणार, भाजपाची रोखठोक भूमिका
आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत महायुतीचाच महापौर होईल, असा दावा महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांनी केलाय.
Published : January 22, 2026 at 11:25 AM IST
मुंबई- महापालिकांच्या निकालानंतर आता महापौर कोण होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरारसह राज्यांमधील 29 महापालिकांच्या महापौरपदांच्या आरक्षणाची सोडत आज काढली जाणार आहे. विशेष म्हणजे कल्याण-डोंबिवलीत पाच मनसे नगरसेवकांनी भाजपाचा सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने राजकीय समीकरणांबाबत मोठी उलथापालथ झालीय. त्यानंतर आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत महायुतीचाच महापौर होईल, असा दावा महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांनी केलाय.
महायुतीचेच महापौर होणार : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी सांगितले की, उल्हासनगर आणि ठाणे महानगरपालिकांमध्येही महायुतीचेच महापौर होणार आहेत. भाजपा-शिवसेना युतीला या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेने स्पष्ट जनादेश दिलाय आणि त्यानुसार महापौरपदे महायुतीच्या उमेदवारांकडेच असतील, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसहून परतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, त्यावेळी मुंबईत त्यांच्यामध्ये आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात संयुक्त बैठक होणार आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवलीमध्ये एक नवीन राजकीय समीकरण : गेल्या आठवड्यात देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी या तीन महानगरपालिकांमधील महापौरपदांवर सविस्तर चर्चा केली होती. "तिन्ही महानगरपालिकांमध्ये जनतेने महायुतीला जनादेश दिला असल्याने महायुती त्यानुसारच स्थानिक प्रशासनाची स्थापना करेल," असे रवींद्र चव्हाण यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महापौरपदांच्या शर्यतीदरम्यान बुधवारी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये एक नवीन राजकीय समीकरण समोर आलंय, ज्यात राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) पाच नगरसेवकांनी भाजपासोबत युती असलेल्या शिवसेनेला पाठिंबा दिलाय. मनसेच्या नगरसेवकांचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (यूबीटी) साठी धक्का मानला जाऊ शकतो, कारण या दोन्ही पक्षांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) 15 जानेवारीला झालेल्या बहुचर्चित निवडणुका एकत्र लढवल्या होत्या.
शिंदेंची शिवसेना 53 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर : 122 सदस्यीय कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत, एकनाथ शिंदेंचा शिवसेना पक्ष 53 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलाय, तर सहयोगी भाजपा 50 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाच मनसे नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने आता युतीमध्ये 108 सदस्य झाले आहेत. शिवसेना (यूबीटी), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) यांनी अनुक्रमे 11, 2 आणि 1 जागा जिंकल्या आहेत. 131 सदस्यीय ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेने 75 जागा जिंकल्या, तर तिचा मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्षाने 28 जागा मिळवल्या, ज्यामुळे महानगरपालिकेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला 66 जागांचा बहुमताचा आकडा त्यांनी सहजपणे पार केला. 78 सदस्यीय उल्हासनगर महानगरपालिकेत सत्ताधारी महायुतीचे घटक असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली आणि अनुक्रमे 37 आणि 36 जागा जिंकल्या. शिवसेनेने प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवून आपले संख्याबळ आणखी मजबूत केलंय.
