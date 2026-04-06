मुंबईमध्ये भाजपा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले...

मुंबईमध्येही मोठ्या उत्साहात भाजपाचा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला.

BJP Foundation Day : Celebration Across Mumbai & Maharashtra
मुंबईमध्ये भाजपा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 6, 2026 at 4:25 PM IST

मुंबई : भारतीय जनता पार्टीचा (भाजपा) आज स्थापना दिवस आहे. संपूर्ण देशासह राज्यांमध्ये पक्षातर्फे मोठ्या उत्साहात स्थापना दिवस साजरा करण्यात येत आहे. मुंबईमध्येही मोठ्या उत्साहात भाजपाचा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला. मुंबईतील नरीमन पॉइंट येथील प्रदेश कार्यालयात व दादर येथील केशव स्मृती कार्यालयामध्ये हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला. दरम्यान, प्रदेश कार्यालयामध्ये बोलताना भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आज सर्व कार्यकर्त्यांना भाजपाच्या स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसंच पक्षाचा प्रवास मागील 46 वर्षांच्या त्याग आणि समर्पणाचा प्रवास असल्याचं यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.

विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध आहे, असं रवींद्र चव्हाण म्हणाले. "मी भाजपाचा प्रदेशाध्यक्ष आहे. याचा मान मला मिळाला आहे, याचा मला प्रचंड अभिमान आहे. एका छोट्या कार्यकर्त्यापासून काम करत असताना मला हा मान मिळाला आहे. भाजपाच्या लहान-सहान कार्यकर्त्यांना देखील काम करताना माझ्यासारखाच अभिमान वाटतो. संपूर्ण वर्षभर विकसित भारताचा स्वप्न घेऊन पक्षातर्फे देशभर व महाराष्ट्रामध्ये विविध कार्यक्रम होत असतात. पुढच्या एक आठवड्यावर मंडळ स्तरावर अशाच प्रकारे विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत," असं रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.

अटलजींनी पाहिलेलं स्वप्न आज प्रत्यक्षात आलं : याचबरोबर, या कार्यक्रमात बोलताना केशव उपाध्याय म्हणाले की, "पक्षाच्या स्थापनेवेळी अटलजींनी पाहिलेलं स्वप्न आज प्रत्यक्षात आलं आहे. भाजपा स्थापना दिवसानिमित्त कठोर राष्ट्रवादाचा उत्सव आपल्याला साजरा करायचा आहे." तर दुसरीकडे दादरच्या केशवसुती कार्यालयामध्ये देखील मोठ्या उत्साहामध्ये भाजपा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी ध्वजवंदन करून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. संपूर्ण कार्यालयाला रोषणाई करण्यात आली होती. त्याचबरोबर फुलांनी सजवले देखील करण्यात आली. कार्यक्रम प्रसंगी बोलताना मुंबई भाजपाचे सरचिटणीस पवन त्रिपाठी म्हणाले की, "आज दोन खासदारावरून ते थेट भाजपा इतका मोठा पक्ष बनला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळेच हा पक्ष इतका मोठा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय विकासाच्या विचारांना हाती घेऊन पक्ष असाच वाटचाल करणार आहे."

