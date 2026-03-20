सातारा झेडपीवर नाट्यमरित्या फडकला भाजपाचा भगवा! प्रचंड गोंधळात पालकमंत्री जखमी, राष्ट्रवादीच्या दोघांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक शुक्रवारी नाट्यमय घडामोडी आणि प्रचंड गोंळात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन आणि शिवसेनेचे दोन सदस्य फोडून भाजपाने 'ऑपरेशन लोटस्' यशस्वी केले.

सातारा झेडपी उपाध्यक्ष राजू भोसले यांचा सत्कार करताना मंत्री आणि इतर (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 6:57 PM IST

सातारा - 'ऑपरेशन लोटस' राबवत भाजपाने सातारा जिल्हा परिषदेवर नाट्यमयरित्या भगवा फडकवला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या प्रिया शिंदे ३३ मते मिळवून विजयी झाल्या, तर उपाध्यक्षपदी राजू भोसले विजयी झाले. नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रिया शिंदे या शिवसेना शिंदे गटाचे कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी आहेत. अभूतपूर्व गोंधळ, प्रचंड तणाव आणि पोलीस बंदोबस्तात झालेली जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील ही पहिली निवडणूक ठरली आहे.

सातारा जिल्हा परिषद (ETV Bharat)



सातारा झेडपी अध्यक्ष निवडीच्या आदल्या रात्री (गुरूवारी) वाई तालुक्यातील एका सदस्याचे अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. संबंधित सदस्याने पोलीस ठाण्यात हजर होऊन अपहरण झाले नसल्याचा जबाब दिला होता. तरीही पोलीस दोन सदस्यांना ताब्यात घेणार असल्याची कुणकुण पालकमंत्र्यांना लागली होती. त्यामुळे शंभूराज देसाई पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत आले. सर्व परिस्थिती पाहून ते परत गेले आणि त्या सदस्यांना सायरन वाजवत थेट स्वतःच्या गाडीतून घेऊन आले.

सातारा झेडपी अध्यक्ष भाजपाच्या प्रिया शिंदे यांचा सत्कार करताना मंत्री (ETV Bharat)



पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा आवेश पाहून पोलिसांनी त्यांना अडवले नाही. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जाण्यापूर्वी दोन सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याला भाजपा समर्थक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असताना गोंधळ उडाला. त्यात पालकमंत्र्यांच्या हाताला इजा होऊन रक्त येऊ लागले. राष्ट्रवादीच्या त्या दोन सदस्यांना मतदान करू द्या आणि मग कारवाई करा, असे शंभूराज देसाई सांगत होते. मात्र, पोलीस आणि निवडणूक यंत्रणेने त्यांचे ऐकून घेतले नाही. दोन्ही सदस्यांना मतदान करता न आल्याने राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संख्याबळ आणखीनच घटले.

विजयी खूण दाखवून आनंद व्यक्त करताना सातारा भाजपाचे धुरंधर (ETV Bharat)



सातारा झेडपी अध्यक्ष निवडीच्या निमित्ताने महायुतीत दरी निर्माण झाली असून नेत्यांमधील संबंध देखील ताणले गेले आहेत. निवड प्रक्रियेनंतर माध्यमांशी बोलताना शंभूराज देसाई यांनी भाजपाला गर्भित इशारा दिला. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने जनमताचा अवमान भाजपाने केला आहे. या क्षणिक सुखाचा आनंद मिळेल. पण, पुढे अनेक निवडणुका आहेत. त्यावेळी आम्ही आमची भूमिका घेऊ. साताऱ्यातील पोलीस मंत्र्यांना धक्काबुक्की आणि मागे ढकलत असतील तर प्रशासन नक्कीच घरगड्याचं काम करतंय. आजच्या घटनेतून भाजपाने सुरुवात केली आहे. परंतु, त्याचा शेवट शिवसेना आणि राष्ट्रवादी करेल, असा थेट इशाराच त्यांनी दिला.

