नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाचे होणारे महापौर-उपमहापौर कोण आहेत? जाणून घ्या, त्यांची राजकीय कारकीर्द

नाशिक महानगरपालिकेच्या 17 व्या महापौर पदावर भाजपाच्या हिमगौरी आडके-आहेर यांची तर उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड जवळपास निश्चित झाली आहे.
नाशिक- 1992 सालामध्ये अस्तित्वात आलेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या 17 व्या महापौर पदावर आणि उपमहापौर पदी कोण होणार, याबाबतची अखेर प्रतिक्षा जवळपास संपली आहे. भाजपाच्या हिमगौरी आडके-आहेर यांची तर उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड जवळपास निश्चित आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी या दोघांच्या नावाची घोषणा केली.मंत्री गिरीश महाजन यांनी या दोघांच्या नावाची घोषणा केली.
नाशिक महानगरपालिकेत 72 नगरसेवकांचे संख्याबळ घेऊन भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा महापौर निश्चित असला तरीही महापौर पद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. या पदावर नेमकी कोणाची वर्णी लागते, याकडं नाशिककरांचे लक्ष लागलं होतं.अखेर प्रदेश कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार प्रभाग सात मधून दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर -आडके यांचं नाव निश्चित झालं आहे. महापौर पदाच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत 3 फेब्रुवारी रोजी दोन वाजता संपणार असल्यानं कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकमध्ये तळ ठोकून होते. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीनं अभ्यासू नेतृत्वाची गरज असल्याचं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.
नामनिर्देशन पत्र दाखल- महापौर पदाच्या शर्यतीत प्रभाग एकच्या नगरसेविका दिपाली गणेश गीते यांचंही नाव अग्रभागी होते. दिपाली गणेश गीते या स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गीते यांच्या पत्नी आहेत. त्या भाजपाच्या नगरसेविका असल्यानं त्यांचंही नाव प्रामुख्याने महापौर पदाच्या शर्यतीत होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी दिपाली गीते यांचं नाव मागे पडले. हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या नावावर एकमत झाल्यानं शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या उपस्थितीत हिमगौरी आहेर -आडके उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांनी आपले नामनिर्देशन पत्र नगरसचिव विभागाकडं दाखल केलं आहे.
कोण आहेत हिमगौरी आडके- आहेर
हिमगौरी आहेर- आडके यांना मुळातच घरातून राजकीय वारसा असून त्यांचे काका दौलतराव आहेर हे राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री होते. तर त्यांच्या मातोश्री या महापालिकेच्या माजी उपमहापौर आहेत. त्यांचे वडील बाळासाहेब आहेर हे स्थायी समितीचे माजी सभापती होते. हिमगौरी आहेर-आडके यांचे बंधू राहुल आहेर सध्या चांदवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. दुसरे बंधू केदार आहेर यांनीदेखील भारतीय जनता पक्षाच्या ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळलेली आहे.अशा हिमगौरी आहेर आडके यांना घरातूनच राजकीय बाळकडू मिळाल्यानं त्यांच्या नावाला प्रदेश कार्यालयातून ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. भाजपाला नाशिक महानगरपालिकेत 72 नगरसेवकांच्या रूपानं बहुमत असल्यानं महापौर पदाच्या उमेदवार हिमगौरी आहेर- आडके यांची निवड बिनविरोध होणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला आहे
कोण आहेत मच्छिंद्र सानप- प्रभाग तीनमध्ये बहुतांशी भाग हा आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा क्षेत्राचा येत असल्यानं मच्छिंद्र सानप यांना कामाची संधी उपलब्ध झाली आहे. मच्छिंद्र सानप यांचे वडील बाळासाहेब सानप हे माजी उपमहापौर, माजी महापौर, मागील पंचवार्षिक काळात भाजपाचे शहराध्यक्ष होते. तर 2014 ते 2019 या पंचवार्षिक काळात ते नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. महापौर पदाचे उमेदवार हिमगौरी आहेर आडके यांच्या सोबतच उपमहापौर पदाचे उमेदवार मच्छिंद्र बाळासाहेब सानप यांनाही घरातूनच वडिलांच्या रूपानं राजकारणाचं बाळकडू मिळालेलं आहे.
