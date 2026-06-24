कृष्णा कारखान्यावर भाजपाचे वर्चस्व; सहकार पॅनेलचा 14 हजारांच्या मताधिक्क्यानं विजय, राष्ट्रवादीच्या संस्थापक पॅनेलचा धुव्वा
कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्ताधारी सहकार पॅनेलनं 21-0 असा असा विजय मिळवत विरोधी संस्थापक पॅनेलचा दणदणीत पराभव केला.
Published : June 24, 2026 at 1:41 PM IST
सातारा - कराड तालुक्यातील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची मतमोजणी मंगळवारी रात्री उशिरा पार पडली. सत्ताधारी सहकार पॅनेलचे सर्व 21 उमेदवार 14 हजारांच्या उच्चांकी मताधिक्क्यानं विजयी झाले. भाजपा आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या सहकार पॅनेलनं विजयाची हॅट्ट्रिक करताना शरद पवारांचे समर्थक, माजी चेअरमन अविनाश मोहितेंच्या संस्थापक पॅनेलचा धुव्वा उडवला आहे.
यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना हा जुना कारखाना असून कृष्णाकाठच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. कारखान्याचे कार्यक्षेत्र चार तालुक्यात आहे. स्थापनेपासून कारखान्यावर दिवंगत यशवंतराव मोहिते आणि दिवंगत जयवंतराव भोसले या बंधूंचीच सत्ता होती. कारखान्याच्या सत्ता संघर्षात दोन्ही बंधूंमध्ये मोठे महाभारत झाल्याचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. 2010 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे माजी मंत्री दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांच्या रयत संघटनेनं संस्थापक पॅनेलच्या माध्यमातून अविनाश मोहिते यांना कारखाना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून ऐतिहासिक सत्तांतर घडवून आणलं होतं.
2015 च्या निवडणुकीत काय घडलं होतं?- संस्थापक पॅनलच्या सत्ता काळात तत्कालीन चेअरमन अविनाश मोहिते आणि रयत संघटनेच्या समर्थक संचालकांचे बिनसलं. 2015 च्या निवडणुकीत रयत संघटनेने संस्थापक पॅनेलचा पाठिंबा काढून भोसले यांच्या पॅनेलला बिनशर्त मदत केली होती. त्यामुळे संस्थापक पॅनेलला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्या मदतीच्या बदल्यात भोसले गटानं कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीत उंडाळकरांच्या रयत संघटनेला सत्तेवर येण्यास मदत केली होती.
पहिल्यांदाच महिलेकडून पॅनेलचे नेतृत्व- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उलथापालथ झाली असतानाच कृष्णा कारखाना निवडणुकीचा बिगुल वाजला. भाजपा आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनेल विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि कारखान्याचे माजी चेअरमन अविनाश मोहिते यांचे संस्थापक पॅनेल पुन्हा आमनेसामने आले. अर्चना अविनाश मोहिते यांच्या रूपानं कारखाना निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलेनं पॅनेलचे नेतृत्व केलं.
सहकार क्षेत्रात पक्षीय राजकारण न आणण्याचं आवाहन- सहकार क्षेत्रात पक्षीय राजकारण न आणण्याचं आवाहन करत भाजपाचे कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेत सभासद हितासाठी सहकार्याची विनंती केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे तर संस्थापक पॅनेलच्या प्रचारातच उतरले होते. 'अर्चना मोहिते यांना कारखान्याच्या अध्यक्ष करून इतिहास घडवा', असा शरद पवारांचा निरोप घेऊन आलो असल्याचं त्यांनी जाहीर सभेत सांगितलं होतं. पवारांच्या त्या निरोपाला धुडकावत सभासद शेतकऱ्यांनी संस्थापक पॅनेलला साफ नाकारल्याचं निकालात दिसलं.