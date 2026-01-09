मनपा निवडणुकीच्या धुराळ्यात मुंबई भाजपाकडून 26 पदाधिकाऱ्यांचं 6 वर्षांसाठी निलंबन, कारण काय?
मुंबई महानगरापालिका निवडणुकीकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असताना भाजपानं पक्षशिस्तीचं उल्लंघन करणाऱ्या 26 पदाधिकाऱ्यांना सहा वर्षांसाठी बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : January 9, 2026 at 2:25 PM IST
मुंबई- आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बंडखोरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर भाजपानं शिस्तभंगाची कारवाई करत कठोर पाऊल उचललं आहे. पक्षशिस्त भंग केल्याप्रकरणी भाजपानं 26 पदाधिकाऱ्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. या कारवाईत अनेक माजी नगरसेवकांसह महत्त्वाच्या पदांवरील नेत्यांचा समावेश आहे. अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणं तसेच महायुतीच्या उमेदवारांना सहकार्य न करणं, या कारणांमुळे 6 वर्षांसाठी पक्षातून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाल्याचं चित्र आहे. त्यानंतरच भाजपानं कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी 26 पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. या संदर्भात आमदार अमित साटम यांनी सांगितलं की, “पक्षाकडून वारंवार समज देऊनही काही पदाधिकारी महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात सक्रिय होते. पक्षाची विचारधारा आणि शिस्त यांना तडा देणाऱ्या वर्तनास कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही” असा त्यांना इशाराही त्यांनी दिला.
बंडखोरी रोखण्यात अपयश- भाजपानं यंदा सर्वेक्षणाच्या आधारे जिंकण्याची क्षमता असलेल्या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली होती. तरीही पक्षाला बंडखोरी रोखता आली नाही. असे असले तरी गेल्या आठवड्यात भाजपानं सुनीता यादव आणि माजी नगरसेवक जनक संघवी यांची नाराजी दूर करण्यात यश मिळवंल होतं. मात्र, ज्यांनी पक्षाचा आदेश न जुमानता आपली उमेदवारी कायम ठेवली किंवा महायुतीविरोधात भूमिका घेतली, त्यांच्यावर अखेर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
भाजपाकडून बंडखोर पाठिंबा? काही ठिकाणी बंडखोर उमेदवारांना भाजपानं अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याची चर्चा आहे. विक्रोळी हरियाली व्हिलेज प्रभाग क्रमांक 119 भाजपा बंडखोर अपक्ष उमेदवार श्रुती विनोद घोगले, त्याचबरोबर बंडखोर अपक्ष उमेदवार भाजपा दत्ता केळुसकर यांच्यावर अद्याप कारवाई न केल्यामुळे भाजपाचा या उमेदवारांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बंडखोरीचा फटका पक्षांना बसणार, की बंडखोरच बाजी मारणार, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
नागपूरमध्ये 32 कार्यकर्त्यांचे 6 वर्षांसाठी निलंबन- राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये भाजपानं पक्षशिस्तीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. भाजपाच्या 32 सदस्यांना 6 वर्षांसाठी निलंबित केलं आहे. काही भाजपाचे कार्यकर्ते पक्षाच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करत आहेत. तर काही कार्यकर्ते स्वतः निवडणूक लढवत असल्यानं भाजपानं ही कारवाई केली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत शिस्त आणि पक्षनिष्ठा याला प्राधान्य राहिल, असे भाजपानं अधोरेखित केलं आहे.
बंडखोरीचा पक्षांना फटका बसणार का?मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक बंडखोरी भाजपमध्ये झाल्याचं समोर आलं आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या कालावधीत पक्षानं नाराज नेत्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले. तरीही बंडखोरी कायम राहिली. शिवसेनेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) 7 ते 8 जागांवर बंडखोरी झाली आहे. अंबरनाथमधील काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या 12 नगरसेवकांनी थेट भाजपात प्रवेश केल्यानं त्यांच्यावर काँग्रेसनं निलंबनाची कारवाई केली आहे.
