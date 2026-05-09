ठाण्याच्या जावयानं पश्चिम बंगालमध्ये मिळवली आमदारकी, आता मंत्रिमंडळातही समावेश होण्याची शक्यता
पश्चिम बंगालमधील उत्तरपाड्याचे आमदार दीपांजन चक्रवर्ती यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी मानला जात आहे. चक्रवर्तींनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या तिकिटावर आमदारकी मिळवली आहे.
Published : May 9, 2026 at 5:39 PM IST
ठाणे : ठाणेकरांसाठी अभिमानाची बाब ठरणारी घटना पश्चिम बंगालच्या राजकारणात घडली असून, ठाणे जिल्ह्याचे जावई आणि ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट इथं वास्तव्यास असलेले दीपांजन चक्रवर्ती यांनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात प्रवेश करून भाजपाच्या तिकिटावर आमदारकी मिळवली आहे.
अलीकडेच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ते विजयी झाले असून, संभाव्य 15 मंत्र्यांच्या यादीत त्यांच्या नावाचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दीपांजन चक्रवर्ती उत्तरपाडा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडणून आले आहेत.
भारतीय लष्करामध्ये सुमारे दोन दशकं : आमदार दीपांजन चक्रवर्ती यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी मानला जात आहे. त्यांनी भारतीय लष्करामध्ये सुमारे दोन दशकं सेवा बजावली असून त्यानंतर देशाच्या रिसर्च अॅण्ड अनॅलिसिस विंग (RAW) या गुप्तचर संस्थेतही महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. ते रिलायन्स समूहाच्या ऑल इंडिया सिक्युरिटी विभागाचे प्रमुख म्हणूनही कार्यरत होते. ठाण्यात वास्तव्यास असलेल्या चक्रवर्ती यांनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भाजपाच्या तिकिटावर आमदारकी मिळवत यश मिळवलं आहे. त्यांच्या संभाव्य मंत्रिपदामुळे ठाणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात आनंदाचं वातावरण आहे.
ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेटमध्ये वास्तव्यास : ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट परिसरात ते कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास होते. त्यांचे भाऊ डॉक्टर असून केंद्र सरकारच्या एका प्रकल्पात कार्यरत आहेत. दीपांजन चक्रवर्ती हे लहानपणापासून अभ्यासू आणि वाचनप्रिय स्वभावाचे होते. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी लष्करात प्रवेश केला. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कारवाया केल्या असून NSG कमांडो म्हणूनही त्यांनी सेवा बजावली आहे. त्यांनी त्यांच्या कामाच्या दरम्यान घडलेल्या घटनांवर आधारितल दोन पुस्तकंदेखील लिहिलेली आहेत. त्यांच्या घरी हजारो पुस्तकं असल्याची माहिती आहे. देशभक्ती आणि सेवेच्या भावनेतून त्यांनी दीर्घकाळ देशासाठी काम केलं. दरम्यान, त्यांच्या सासू प्रमिला रामचंद्र देसाई यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, दीपांजन यांचा स्वभाव नेहमीच देशासाठी काम करण्याचा राहिला आहे. त्या ठाण्यात स्विमिंग कोच म्हणून कार्यरत आहेत.
पंतप्रधान मोदी-अमित शाह यांची सभा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी दीपांजन चक्रवर्ती यांच्या प्रचारासाठी उत्तरपाडा मतदारसंघात उपस्थिती दर्शवली होती. प्रचारादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी दीपांजन चक्रवर्ती यांचं कौतुक करत त्यांना निवडून देण्याचं आवाहन केलं होतं. दरम्यान, उत्तरपाडा विधानसभा मतदारसंघात भाजपा उमेदवार दीपांजन चक्रवर्ती यांना एकूण 80 हजार 613 मतं मिळाली. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराला 70 हजार 197 मतं मिळाली. या निकालानंतर दीपांजन चक्रवर्ती यांचा 10 हजार 415 मतांच्या मताधिक्यानं विजय झाला.
