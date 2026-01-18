जेलमधून निवडणूक लढवणाऱ्या प्रकाश लोंढेंचा बालेकिल्ला भाजपानं केला उध्वस्त
नाशिक कारागृहात असलेल्या आरपीआययचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात परंतु त्यांच्या प्रभागातील चारही जागांवर विजय मिळवत भाजपानं त्यांचा बालेकिल्ला उध्वस्त केला.
Published : January 18, 2026 at 5:27 PM IST
नाशिक : खंडणी, गोळीबार प्रकरणात सध्या नाशिकच्या कारागृहात असलेले आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे जेलमधून महानगरपालिकेच्या निवडणूक रिंगणात उतरले होते. मात्र भाजपानं प्रकाश लोंढे आणि त्यांची सून दीक्षा लोंढे यांचा दारुण पराभव करत त्यांचा बालेकिल्ला उध्वस्त केलाय.
भाजपानं उध्वस्त केला लोंढेंचा बालेकिल्ला : आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांचा प्रभाग 11 हा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांनी कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवत लोंढे यांच्यासह त्यांचा मुलगा भूषण आणि दीपक यांना खंडणी आणि गोळीबार प्रकरणी अटक करत त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली. सध्या प्रकाश लोंढे मागील चार महिन्यांपासून नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. असं असताना प्रकाश लोंढे यांनी नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग 11 मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. परंतु जेलमध्ये असल्यानं प्रकाश लोंढे आणि त्यांच्या मुलाला प्रचारासाठी बाहेर येत आलं नाही. त्यांची सून दीक्षा लोंढे यांनी त्यांच्या परीनं प्रचार केला. मात्र मतदारांनी त्यांना नाकारत यांच्या प्रभागात सविता काळे, मानसी शेवरे, नितीन निगळ, सोनाली भांदुरे या चारही भाजपाच्या उमेदवारांना निवडून देत लोंढेचा पारंपारिक बालेकिल्ला भाजपानं उध्वस्त केला.
दुसरीकडं मात्र विजय : आरपीआयचे उमेदवार प्रकाश लोंढे यांनी थेट कारागृहातून निवडणूक रिंगणात उतरले मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या या उमेदवाराला नाशिककरांनी नाकारलं. याउलट, भाजपाचे माजी नगरसेवक उद्धव निमिसे हे खुनाच्या गुन्ह्यात सध्या नाशिक कारागृहात असतांना त्यांच्या मुलगा रिद्धीश निमसे यांनी भाजपाकडून निवडणूक लढवत बाजी मारली.
20 गंभीर गुन्हे दाखल : लोंढे टोळी विरुद्ध 20 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. प्रकाश लोंढे यांचा मुलगा भूषण, दीपक लोंढे यांच्यासह 13 जण अटकेत आहेत. लोंढे यांच्या सातपूर येथील कार्यालयात पोलिसांना दोन भुयारे सापडली होती. त्यात चाकू, सुरे अशी घातक हत्त्यारे, विदेशी मद्याचा साठा मिळून आला होता. लोंढे टोळी या भुयारांचा वापर गुन्हेगारी कृत्यासाठी करत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
