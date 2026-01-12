लाडक्या बहिणींच्या पैशावरून भाजपा-काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप; निवडणूक आयोगानं मुख्य सचिवांकडून मागितला अहवाल
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे खात्यावर कधी मिळणार, याची लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडं महापालिका निवडणूक सुरू असल्यानं यावरून राजकारण सुरू आहे.
Published : January 12, 2026 at 4:33 PM IST
नाशिक- राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींचे पैसे थांबवण्याकरता काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आमिष दाखवलं जात असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. लाडक्या बहीण योजनेच्या विरोधात कोर्टात जाणाऱ्या महाविकास आघाडीचा खरा चेहरा अशा कृतीमुळे वारंवार समोर येतोय, अशी काँग्रेसनं टीका केली.
लाडक्या बहिणीचे पैसे निवडणूक संपल्यानंतर द्यावेत- महाराष्ट्र सरकारनं लाडकी बहिणी योजना नोव्हेंबर 2025 ची रक्कम डिसेंबर 2025 च्या शेवटच्या आठवड्यात लाभार्थींच्या खात्यात जमा केली. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानाच्या आदल्या दिवशी डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्याचे तीन हजार रुपये एकत्रित देण्याचा घाट सरकारनं घातला आहे. ही बाब एक कोटीहून अधिक महिला मतदारांना प्रभावित करेल. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदान सत्तारूढ पक्षाच्या उमेदवारांना करण्यास प्रवृत्त करणार आहे. एक प्रकारची सामूहिक सरकारी लाच आहे. आदर्श आचारसंहितेचा भंग या सरकारी कृतीनं होत आहे. लाडकी बहीण योजनेला आमचा विरोध नाही. मात्र, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 चे लाडक्या बहिणी योजनेचे पैसे निवडणुक संपल्यानंतर द्यावेत, असे निर्देश निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला द्यावे, असं काँग्रेसनं पत्रात म्हटलं आहे.
अडथळे आणले तरी लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणार- भाजपाचे सह-मुख्यप्रवक्ता अजित चव्हाण म्हणाले," लाडक्या बहिणींचे पैसे थांबवण्याकरता काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पत्र दिल्याचं कळतंय. लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात कोर्टात जाणाऱ्या महाविकास आघाडीचा खरा चेहरा अशा कृतीमुळे वारंवार समोर येतोय. महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणी याचं उत्तर काँग्रेसला दिल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसनं कितीही अडथळे आणले तरी लाडक्या बहिणींना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणारच आहेत".
काय आहे लाडकी बहीण योजना- लाडकी बहीण योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात मिळतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होते. ही योजना महिलांना सक्षम करण्यासाठी आहे. त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी महायुती सरकारनं सुरू केली आहे. योजनेचा लाभ राज्यातील एक कोटीहून अधिक महिलांना मिळतो.
- सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगानं (एसईसी) मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना सोमवारी अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.
