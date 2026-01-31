ETV Bharat / state

एकहाती सत्ता आल्यानंतर सुद्धा भाजपा मित्र पक्षांना देणार महत्वाची पदं: भाजपा नगरसेवक चक्रावले

नाशिक महापालिकेत एकहाती सत्ता संपादन करुनही भाजपानं आपल्या मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे भाजपा नगरसेवकांमध्ये नाराज आहे.

नाशिक : महानगरपालिकेत बहुमत असतानाही भाजपाच्या वतीनं मित्रपक्षांना सत्तेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या या प्रस्तावामुळे भाजपाचे नगरसेवक चक्रावलेत. विशेषतः उपमहापौर आणि इतर पदं विरोधकांना जाणार असतील, तर बहुमत असूनही उपयोग काय, असा प्रश्न आता भाजपाचे नगरसेवक उपस्थित करत आहेत. यामुळे भाजपा नगरसेवकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.

स्थायी समितीत भाजपाचे दहा सदस्य : नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला 122 पैकी सर्वाधिक 72 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर पद नव्हे, तर स्थायी समितीत भाजपाचे दहा सदस्य निवडून जाणार आहेत. महानगरपालिकेत आणखी पाच विषय समिती आहेत. त्यात सर्वाधिक संख्याबळ भाजपाचं असणार आहे. त्यामुळे या समितीमध्ये सभापतींची संधी देखील भाजपालाच मिळणार आहे. असं असताना पक्षाच्या वतीनं राष्ट्रवादी, शिवसेना भाजपाबरोबर सत्तेत एकत्र राहण्याचं आवाहन करण्यात आल्यानं भाजपा नगरसेवक बुचकळ्यात पडले आहेत.

का म्हणून भाजपा नगरसेवक झाले नाराज : राज्यात महायुतीत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपा एकत्र आहेत. मात्र नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं युती करून एकत्रित निवडणूक लढवली. त्यामुळे भाजपाच्या अनेक उमेदवारांना पराभवाचा फटका बसला आहे. अशावेळी विरोधात लढणाऱ्यांनाच भाजपानं रेड कार्पेट टाकले असल्यानं भाजपा नगरसेवकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

भाजपाचं कुठलंही पद देण्याचा प्रश्न येत नाही : "नाशिक महानगरपालिका निवडणुका झाल्यानंतर आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत सोबत असावे, ही पक्षाची भूमिका आहे. महानगरपालिकेतील विविध समित्यांमध्ये पक्षीय बळानुसार नियुक्ती होते. त्यामुळे मित्र पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार जे मिळायचं ते मिळणार आहे. भाजपाच्या वाटेचं कोणतंही पद देण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही," असं भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी म्हटलं आहे.

आम्हालाही महत्वाची पदं हवीत - हेमंत गोडसे "भाजपाकडून सत्तेत सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेला प्रस्ताव आला आहे. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. परंतु भाजपानं सन्मानपूर्वक आम्हाला सत्तेत सहभागी करून घ्यावं, असं सर्व पदाधिकारी व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचं म्हणणं आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जे काही लाभाची पदं आहेत, मग त्यामध्ये सभागृह नेते पद, उपमहापौर पद काही वर्षासाठी स्थायी समिती सभापती पद, त्यानंतर विभागवार सभापती, शिक्षण मंडळ असेल, एकंदरीत सन्मानजनक पदं मिळाली पाहिजे. तर निश्चितच आम्ही सकारात्मक विचार करू," असं माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी म्हटलं आहे.

