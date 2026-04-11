भाजपाला पहिल्यांदाच कोल्हापूर बाजार समितीचं सभापतीपद, जिल्ह्यात राष्ट्रवादी-भाजपाचा दोस्ताना, शिवसेना एकाकी
कोल्हापूर बाजार समितीवर पहिल्यांदाच भाजपाचा सभापती विराजमान झाला आहे. महायुतीनं राष्ट्रवादीच्या साथीनं पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील काँग्रेसचे पारंपरिक वर्चस्व मोडीत काढत आपली पकड मजबूत केलीय.
Published : April 11, 2026 at 5:47 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील महायुती सरकारनं सर्व सत्तास्थानं काबीज केल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराच्या राजकारणावरही महायुतीने विशेषतः भाजपानं आपली पकड मजबूत केलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबतीनं इतिहासात पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीवर भाजपाचा सभापती विराजमान झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांवर यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वचक होता. मात्र, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील हे गणित आता बदलले असून भाजपानं सहकारातील प्रमुख संस्थांवर घटक पक्षांसोबत काँग्रेसचं वर्चस्व मोडून काढण्यात यश मिळवलं आहे.
मंत्री मुश्रीफांनी साधलं बेरजेचं राजकारण : पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीवर यापूर्वी काँग्रेसनं निर्विवाद वर्चस्व राखलं. मात्र, केंद्रात 2014 यावर्षी झालेल्या सत्ता बदलानंतर काँग्रेसचा एक-एक गड भाजपानं काबीज केला. सध्या सातारा जिल्हा शेती उत्पन्न बाजार समितीवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी एकहाती सत्ता प्रस्थापित करत भाजपाचा सभापती केला. तर सांगली शेती उत्पन्न बाजार समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा अशी आघाडी सत्तेत आहे. सांगली शेती उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सभापती पद मिळवलं असून सांगलीत सर्वच नेते सहकाराच्या राजकारणात मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा सहकार पंढरी म्हणून ओळखला जातो. सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध संघ, शेती उत्पन्न बाजार समिती, शिक्षण संस्था या राजकारणाची प्राथमिक बलस्थानं आहेत. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गोकुळ दूध संघ यावर राष्ट्रवादीचा झेंडा आहे. तर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला संधी देऊन सहकारी संस्थावर एकहाती हुकूमत मिळवली होती. मात्र, मुदत संपण्याआधी सूर्यकांत पाटील यांनी राजीनामा दिला. आता त्यांच्या जागी भाजपामध्ये दाखल झालेले कागलचे माजी आमदार संजय घाटगे यांचे शिलेदार नानासो कांबळे यांना सभापती होण्याचा बहुमान देत मंत्री मुश्रीफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत बेरजेचं राजकारण साधलं आहे.
जिल्ह्यातील शिवसेना सहकारात एकाकी : शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षप्रमुख म्हणून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पक्षाचे संघटन उभारणीसाठी सूचना दिल्या. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराच्या राजकारणात शिवसेना एकाकी पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गोकुळ दूध संघ आणि कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत बोटावर मोजण्या इतकेच पदाधिकारी शिवसेनेचे आहेत. मात्र, दुसऱ्या बाजूला भाजपानं राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा करत सहकारातील सत्तास्थानं काबीज करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करून पदाधिकाऱ्यांना संधी देण्याचं काम केलं आहे.
सहकार निवडणुकांची पद्धत बदलली : "सहकाराच्या पक्षीय राजकारणापेक्षा गट महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, गेल्या 10 वर्षात सहकार निवडणूकांची पद्धत बदलली आहे. पक्षाचे पदाधिकारी सहकारी संस्थाच्या निर्णय प्रक्रियेत हवेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. भाजपानं केंद्रातील सत्ता स्थापन केल्यानंतर सहकारातही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना संधी दिली आहे. याला आता राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत मिळत असून यामुळं संघटनात्मक बांधणी आणखी मजबूत होणार," असं राजकीय विश्लेषक दयानंद लिपारे यांनी सांगितलं.
