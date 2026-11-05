राहुल गांधींचं षडयंत्र हाणून पाडणार; बावनकुळेंची काँग्रेसवर टीका; म्हणाले, ''जनजागृतीसाठी देशभर रॅली...''
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या कथित षडयंत्रास प्रत्युत्तर देण्यासाठी व जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशानं या रॅलीचं आयोजन करण्यात आल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
Published : November 5, 2026 at 6:20 PM IST
नागपूर : काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीकडून देशभरात अराजकतेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. विरोधी शक्तींना बळ देऊन देश कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, युवकांची दिशाभूल करून घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस सत्तेत परतण्यासाठी अशा प्रकारचे राजकारण करत असल्याची टीका करत, या कथित प्रयत्नांविरोधात जनजागृती करण्यासाठी देशभर रॅली आयोजित करण्यात आल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
राहुल गांधींच्या भूमिकेविरोधात जनजागृतीचा दावा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या कथित षडयंत्रास प्रत्युत्तर देण्यासाठी व जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशानं या रॅलीचं आयोजन करण्यात आल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. देशातील लोकशाही व्यवस्था व घटनात्मक संस्थांबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा शक्तींना विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. या रॅलीत मोठ्या संख्येनं नागरिक सहभागी होतील, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. साधारण 30 ते 35 हजार नागरिक या रॅलीत सहभागी होण्याची अपेक्षा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या माध्यमातून काँग्रेसला ठोस उत्तर दिलं जाईल, असा दावाही त्यांनी केला. त्यामुळे या रॅलीच्या माध्यमातून भाजपाकडून काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीच्या राजकीय भूमिकेला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सुरू असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं.
गोकुळच्या प्रश्नावर सहकार विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष
गोकुळशी संबंधित विषयावर बोलताना बावनकुळे यांनी स्थानिक मागण्या आणि संस्थेच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात आल्याचं संकेत दिले आहेत. सहकार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्य सरकारकडून गोकुळला मिळणारं सहकार्य व स्थानिक पातळीवरील मागण्या यांचा विचार करून पुढील दिशा निश्चित केली असावी, असं ते म्हणाले. गोकुळशी संबंधित प्रश्न सोडवताना स्थानिक मागण्या, सहकार क्षेत्रातील बाबी आणि राज्य सरकारची भूमिका या सर्वांचा विचार करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
महसूल अधिकाऱ्यावरील हल्ल्याची गंभीर दखल घेणार
महसूल अधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेबाबतही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यावर हल्ला झाल्याचं समोर आलं असेल, तर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून संबंधित घटनेची माहिती घेतली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं बावनकुळे म्हणाले.
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