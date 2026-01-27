ETV Bharat / state

परभणीत अवघ्या एका मतानं पराभव; पराभूत भाजपा उमेदवाराची सत्र न्यायालयात धाव

परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे यांचा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या व्यंकट डोहाळे यांनी एका मतानं पराभव केला. याविरोधात नागरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

PARBHANI MUNICIPAL CORPORATION
परभणी महानगरपालिका (File Photo)
author img

By PTI

Published : January 27, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

परभणी : परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारानं भाजपाकडून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराच्या अवघ्या एका मतानं पराभव केला. त्याविरोधात भाजपा उमेदवारानं स्थानिक न्यायालयात आपल्या प्रभागात फेरमतदान घेण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या प्रभागात मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेत विसंगती असल्याचा आरोप केलाय.

भाजपा उमेदवाराचा अवघ्या एका मतानं पराभव : राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत अनेक ठिकाणांवर महायुतीनं मोठं यश मिळवलं. परंतु परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग '1 अ'मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार व्यंकट डहाळे आणि भाजपाचे उमेदवार प्रसाद नागरे यांच्यात थेट निवडणूक झाली. यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे व्यंकट डहाळे यांना 4,312 मतं मिळाली. तर भाजपाचे प्रसाद नागरे यांना 4,311 मतं मिळाली. भाजपा उमेदवाराचा अवघ्या एका मतानं पराभव झाला. त्याच प्रभागात शिवसेनेचे उमेदवार मोहन सोनवणे यांना 1,363 मतं मिळाली. तर 113 मतदारांनी 'नोटा' हा पर्याय निवडला.

निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत विसंगत : भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे यांनी त्यांच्या प्रभागात राज्य निवडणूक आयोगानं (एसईसी) घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेत विसंगती असल्याचा आरोप केला. "मी निवडणूक आयोगाकडं तक्रार दाखल केली आहे. तसंच स्थानिक न्यायालयातही धाव घेतली आहे. निवडणूक आयोगानं केलेल्या प्रक्रियेत बरीच विसंगती होती. पोस्टल मतदान ही फक्त निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्यांसाठीच तरतूद आहे. पण किराणा दुकानाच्या मालकालाही या पद्धतीनं मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता," असा दावा करत प्रसाद नागरे यांनी आक्षेप घेतला.

मतांच्या संख्येत तफावत : वॉर्ड 1 ड मधील भाजपाचे उमेदवार दत्ता रेंगे यांनी मतदानाच्या निकालावर आक्षेप घेतला. यानंतर दत्ता रेंगे यांनी निवडणूक आयोग तसंच न्यायालयात धाव घेतली आणि मतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा आरोप केला. "मला एकाच दिवशी दोन निकालपत्रिका मिळाल्या. यात दोन्ही पत्रकांमध्ये 246 मतांचा फरक आहे. मी निवडणूक आयोगाकडं आक्षेप नोंदवला आहे. आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभागात नवीन फेरमतदानाची मागणी केली आहे," असं दत्ता रेंगे म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. धक्कादायक! आईनंच केला ११ वर्षीय मुलाचा गळा चिरून खून, तर मुलीवर प्राणघातक हल्ला
  2. किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्री गिरीश महाजन यांची चर्चा, मात्र लाँग मार्च मंत्रालयावर धडकण्यासाठी तयार
  3. दीप्ती चौधरी आत्महत्या प्रकरण : आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार - रुपाली चाकणकर

TAGGED:

परभणी महानगरपालिका
BJP CANDIDATE PRASAD NAGRE
भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे
PARBHANI CORPORATION 2026
PARBHANI MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.