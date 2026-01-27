परभणीत अवघ्या एका मतानं पराभव; पराभूत भाजपा उमेदवाराची सत्र न्यायालयात धाव
परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे यांचा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या व्यंकट डोहाळे यांनी एका मतानं पराभव केला. याविरोधात नागरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Published : January 27, 2026 at 8:32 PM IST
परभणी : परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारानं भाजपाकडून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराच्या अवघ्या एका मतानं पराभव केला. त्याविरोधात भाजपा उमेदवारानं स्थानिक न्यायालयात आपल्या प्रभागात फेरमतदान घेण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या प्रभागात मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेत विसंगती असल्याचा आरोप केलाय.
भाजपा उमेदवाराचा अवघ्या एका मतानं पराभव : राज्यात 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत अनेक ठिकाणांवर महायुतीनं मोठं यश मिळवलं. परंतु परभणी महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग '1 अ'मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार व्यंकट डहाळे आणि भाजपाचे उमेदवार प्रसाद नागरे यांच्यात थेट निवडणूक झाली. यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे व्यंकट डहाळे यांना 4,312 मतं मिळाली. तर भाजपाचे प्रसाद नागरे यांना 4,311 मतं मिळाली. भाजपा उमेदवाराचा अवघ्या एका मतानं पराभव झाला. त्याच प्रभागात शिवसेनेचे उमेदवार मोहन सोनवणे यांना 1,363 मतं मिळाली. तर 113 मतदारांनी 'नोटा' हा पर्याय निवडला.
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत विसंगत : भाजपा उमेदवार प्रसाद नागरे यांनी त्यांच्या प्रभागात राज्य निवडणूक आयोगानं (एसईसी) घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेत विसंगती असल्याचा आरोप केला. "मी निवडणूक आयोगाकडं तक्रार दाखल केली आहे. तसंच स्थानिक न्यायालयातही धाव घेतली आहे. निवडणूक आयोगानं केलेल्या प्रक्रियेत बरीच विसंगती होती. पोस्टल मतदान ही फक्त निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्यांसाठीच तरतूद आहे. पण किराणा दुकानाच्या मालकालाही या पद्धतीनं मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता," असा दावा करत प्रसाद नागरे यांनी आक्षेप घेतला.
मतांच्या संख्येत तफावत : वॉर्ड 1 ड मधील भाजपाचे उमेदवार दत्ता रेंगे यांनी मतदानाच्या निकालावर आक्षेप घेतला. यानंतर दत्ता रेंगे यांनी निवडणूक आयोग तसंच न्यायालयात धाव घेतली आणि मतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा आरोप केला. "मला एकाच दिवशी दोन निकालपत्रिका मिळाल्या. यात दोन्ही पत्रकांमध्ये 246 मतांचा फरक आहे. मी निवडणूक आयोगाकडं आक्षेप नोंदवला आहे. आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभागात नवीन फेरमतदानाची मागणी केली आहे," असं दत्ता रेंगे म्हणाले.
