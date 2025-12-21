काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या जगताप कुटुंबाची पुन्हा सासवडवर सत्ता; शिवसेनेच्या 9 उमेदवारांचा विजय
काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतरही सासवडमध्ये सत्ता कायम राखण्यात संजय जगताप यांना यश मिळालं आहे. दुसरीकडं या निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांची 2 वरून 9 झाली आहे.
Published : December 21, 2025 at 5:54 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 6:04 PM IST
पुरंदर (पुणे)- पुरंदर तालुक्यातील तालुक्याचे शहर असलेल्या सासवड नगरपरिषदेते भाजपानं मोठा विजय मिळविला आहे. तर भाजपाच्या आनंदी जगताप या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार विजयी झाल्या आहेत. भाजपाचे नगरसेवक पदाचे 13 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर गेल्यावेळी दोन नगरसेवक असणाऱ्या शिवसेनेचे 9 उमेदवार नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे यावेळी शिवसेनेनंदेखील सासवड नगरपरिषेदवरील पकड घट्ट केली आहे.
काँग्रेसमधून नुकतेच भाजपामध्ये गेलेल्या संजय जगताप यांना सासवड नगरपरिषद आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळालं आहे. काँग्रेसमधून भाजपामध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यासाठी ही पहिलीच निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होते. तर शिवसेनेचे पुरंदर हवेलीचे आमदार विजय शिवतरे यांनीदेखील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्यानं चुरशीची निवडणूक झाली.
शिवसेनेची मुसंडी- संजय जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे नगराध्यक्ष पदासह 13 उमेदवार निवडून आले आहेत. असे असले तरी शिवसेनेचे विजय शिवतरे यांनी संजय जगताप यांचा बालेकिल्ला असलेल्या सासवड नगरपालिकेमध्ये मोठा धक्का दिला आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे केवळ दोनच नगरसेवक होते. ही संख्या या निवडणुकीमध्ये वाढून आता नऊ झाली आहे.
शिवसेनेच्या उमेदवाराचा 1,091 मतांनी पराभव- सासवड नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे सचिन भोगळे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांना 10,271 मते मिळाली आहेत. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपाच्या उमेदवार आनंदी जगताप यांना 11,362 एवढी मते मिळाली. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भोंगळे यांचा एकूण 1,091 मतांनी पराभव झाला.
हा विजय हा जनतेनं दिलेल्या प्रेमाचा विजय आहे. सासवड नगरपरिषद यापूर्वीदेखील एक नंबर होती. यापुढेदेखील एक नंबरच राहील. सासवडकरांच्या सेवेसाठी आम्ही सदैव तत्पर राहू-आनंदी जगतपा, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष
भाजपाला मोठ्या कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागलं- संजय जगताप यांनी या विजयाबद्दल मतदार राजाचे आभार मानले. " या निवडणुकीमध्ये सर्व पक्षांनी एकत्रित येत भाजपाविरोधात मोट बांधली होती. त्यामुळे भाजपाला मोठ्या कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागलं. एकत्रित आलेल्या विरोधकांनी सासवड नगरपरिषदेमध्ये भाजपाच्या पराभवाचा चंग बांधला होता. मात्र, सुज्ञ जनतेनं भाजपाला विजयी करून आमच्यावर विश्वास दाखवला", अशी संजय जगताप यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया दिली.
सासवड नगरपरिषद निवडणुकीमधील विजय उमेदवार
- नगराध्यक्ष पदी- भाजपा उमेदवार, आनंदीबाई जगताप
1 - माधुरी तेजस राऊत, शिवसेना
1 - मनोहर ज्ञानोबा जगताप, भाजपा
2- लीना सौरभ वढणे, भाजपा
2 - बाळासाहेब बापूराव भिंताडे, शिवसेना
3 - शितल प्रविण भोंडे, भाजपा
3 - ज्ञानेश्वर गुलाबराव जगताप, भाजपा
4 - सोपान एकनाथ रणपिसे, भाजपा
4 - स्मिता सुहास जगताप, भाजपा
5 - रत्ना अमोल म्हेत्रे, शिवसेना
5 - मंदार विजय गिरमे, शिवसेना
6 - अर्चना चंद्रशेखर जगताप, भाजपा
6 - राजन चंद्रशेखर जगताप, भाजपा
7 - स्मिता उमेश जगताप, भाजपा
7 - वैभव (राजाभाऊ) बबनराव टकले, शिवसेना
8 - प्रितम सुधाकर म्हेत्रे, शिवसेना
8 - दिपाली अक्षराज जगताप, शिवसेना
9 - प्रदिप काशिनाथ राऊत, भाजपा
9 - प्रियंका साकेत जगताप, भाजपा
10 - ज्ञानेश्वर साधू गिरमे, भाजपा
10 - शिल्पा संदीप जगताप, शिवसेना
11 - हेमलता मिलिंद इनामके, बिनविरोध
11 - अजित काळुराम जगताप, भाजपा
