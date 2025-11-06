महापालिका निवडणुकीआधी भाजपाकडून महिलांना साद; मुंबईभर राबवणार ‘बहीण लाडकी भाऊबीज देवाभाऊंची’ कार्यक्रम
‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने शुक्रवारी मुंबईतील सहा ठिकाणी ‘वंदे मातरम’चे गायन होणार आहे, अशी माहिती भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी दिली.
Published : November 6, 2025 at 1:46 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी कौल दिल्यामुळे महायुतीला निर्विवाद बहुमत मिळालं. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीतही लाडक्या बहिणींचा कौल मिळावा, यासाठी भाजपाने महिलांना केंद्रबिंदू ठेवून रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाच्या वतीने आजपासून मुंबईच्या सहा जिल्ह्यांत ‘बहीण लाडकी भाऊबीज देवाभाऊंची’ हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये प्रसिद्ध गायिका वैशाली सामंत यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम होणार असून, त्यानंतर जिल्ह्यानिहाय ‘मातृ शक्ती’ मेळावे होणार आहेत. त्याबरोबरच ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने शुक्रवारी मुंबईतील सहा ठिकाणी ‘वंदे मातरम’चे गायन होणार आहे, अशी माहिती भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी दिली.
'लाडकी बहीण भाऊबीज देवाभाऊची' कार्यक्रम कसा असेल?
1) 6 नोव्हेंबर - उत्तर पश्चिम मुंबई जिल्हा (शेर ए पंजाब, पालिका मैदान, अंधेरी पूर्व, सांयकाळी 6.30 वाजता)
2) 7 नोव्हेंबर - दक्षिण मुंबई जिल्हा (लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृह, भायखळा, सायंकाळी 6.30 वाजता)
3) 8 नोव्हेंबर - उत्तर मुंबई जिल्हा (सप्त मैदान विहार, पोईसर जिमखान्याच्या समोर, बोरीवली. सायंकाळी 6.30 वाजता)
4) 9 नोव्हेंबर - उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा (खेरवाडी मैदान, वांद्रे पूर्व, सायंकाळी 6.30 वाजता)
5) 10 नोव्हेंबर - दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा (गांधी मैदान, चेंबूर, सायंकाळी 6.30 वाजता)
6) 11 नोव्हेंबर - उत्तर पूर्व जिल्हा (प्रमोद महाजन मैदान, टँक रोड, भांडूप, सायंकाळी 6.30 वाजता)
‘वंदे मातरम’ गीताचे सहा ठिकाणी कार्यक्रम : वंदे मातरम गीताच्या 150 वर्षपूर्तीनिमित्त मुंबई भाजपातर्फे शुक्रवारी 7 नोव्हेंबर रोजी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्य लढ्यातील सेनानी, शहिदांना वंदन आणि देशप्रेमाचे प्रतीक असलेल्या वंदे मातरम गीताच्या 150 वर्षपूर्ती निमित्त सहा ठिकाणी कार्यक्रम ठरवून दिलेल्या वेळेत होतील, असे भाजपा मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी सांगितले.
